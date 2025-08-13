「あっちゃん岡崎に!?」前田敦子、峯岸みなみに会うため“念願の初岡崎”へ！ 「あつみぃ最高すぎ」
「あっちゃん岡崎に!?」前田敦子、峯岸みなみに会うため“念願の初岡崎”へ！ 「あつみぃ最高すぎ」
元AKB48で俳優の前田敦子さんは8月12日、自身のInstagramを更新。同じく元AKB48の峯岸みなみさんへ会いに愛知県岡崎市を訪れたことを報告し、写真や動画を公開しました。
【写真＆動画】「念願の初岡崎」を訪れた前田敦子
「あっちゃんが岡崎いんのすごすぎるー！」前田さんは「少し前、みいちゃんに会いに念願の初岡崎」などとつづり、12枚の写真と1本の動画を公開。峯岸さんとのツーショットや、互いの子どもを含めた4人でのショットなどを掲載しました。前田さんは「最高の３日間」と滞在期間も明かし「極上の愛に満たされみいちゃんと岡崎が大好きになった息子でした」と、息子も旅を満喫したことを伝えています。
ファンからは「あっちゃん岡崎に!?」「あっちゃんが岡崎いんのすごすぎるー！」「岡崎も多分あっちゃんに来てもらえると思ってなかったと思います」や「あつみぃ最高すぎ」「あつみぃ可愛い」「姉妹みたい」といった声が寄せられました。
島田晴香さんとの韓国旅行ショットも7月28日の投稿では「はるかと子供達と夏の思い出ぎゅーっと」などとつづり、元AKB48の島田晴香さんと韓国を旅行した時の様子を公開した前田さん。ファンからは「島田ちゃん全然見ない間にさらに美人になっててたまげた」「ずっと仲良しで微笑ましいな」などの声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
外部サイト