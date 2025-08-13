もうすぐ定年退職です。所持している「ゴールドカード」は、再就職後も使い続けられますか？「年収が下がる」と、“更新できない”ことはあるのでしょうか？

ゴールドカードは、退職後も使い続けられる場合がほとんど

結論からいえば、定年退職後もこれまで通り支払いをしていれば、ゴールドカードを使い続けられるケースが多いようです。カード会社が重視するのは「延滞の有無」や「利用実績（クレジットヒストリー）」であり、退職＝強制解約ということにはならないようです。

年金や再就職による収入が安定していれば、たとえ金額が下がったとしても、強制的にカードを取り上げられる可能性は低いでしょう。



更新時に「限度額の変更」や「カードランクの見直し」が行われる可能性も

一方で、カードの有効期限が切れる「更新のタイミング」では、あらためて利用状況や属性を審査されることがあります。

年収が下がった場合、利用可能額（限度額）が調整されることがあります。たとえば、これまでの限度額が100万円だったものが、審査の結果80万円や50万円に引き下げられるケースもあります。

また、生活状況を踏まえて、ゴールドカードから年会費や機能を抑えた一般カードへの切り替えを案内されることもあるでしょう。こうした対応は、利用者の負担を軽くし、安全にカードを使い続けてもらうための措置であり、信用情報に問題がある場合の“降格”とは異なります。

なお、ゴールドカードの年会費はカードによって異なり、1万円前後かかるものも少なくありません。長期間持ち続ける場合は、家計への影響も考慮することが必要でしょう。

年会費無料の条件付きゴールドカードや、年会費が安いカードも増えているため、自分のライフスタイルや使い方に合ったカードかどうかを今一度確認し、必要に応じて見直すことをおすすめします。



再就職後は「勤務先や年収の変更届」を忘れずに

カード会社の規約では、住所・勤務先・年収などの情報に変更があった場合、速やかな届け出が求められています。とくに、定年退職後に再就職した場合は、勤務先や収入源が大きく変わることになるため、情報更新をしておくことが大切です。

変更を怠ると、カード会社からの連絡が届かなくなったり、信用情報に傷がつくリスクもあったりするため注意が必要です。WEB上やコールセンターで簡単に変更できるカード会社も多いため、忘れず対応すると安心でしょう。



ゴールドカードを持ち続けるかは、「今の自分に合っているか」で判断を

ゴールドカードは、定年退職後も支払いに問題がなければ継続利用できるケースが多く、更新時に限度額の調整やカード種別の見直しを提案されることがあっても、必ずしもマイナスとは限りません。

今後の収入や支出、生活スタイルを見直すよい機会と捉え、自分にとって無理のないカードを選び直すことが、安心して過ごす第一歩となるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー