º£Æü¡Ê13Æü¡Ë¤«¤é¤ªËß¤ËÆþ¤ê¡¢·§ËÜ±Ø¤Ç¤Ïµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤ÎJR·§ËÜ±Ø¡¡¶å½£¿·´´Àþ¤Ï»ØÄêÀÊ¤Ê¤ÉËþÀÊ¤ÎÊØ¤â
µ¼Ô¡Ö¤ªËßµÙ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤¿·§ËÜ±Ø¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä¥¥ã¥êー¥±ー¥¹¤ò¤Ò¤¯¿Í¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²þ»¥¸ý¤Ë¤Ï¡¢¤ªËß¤ò¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ç²á¤´¤¹¿Í¤ä¡¢¤½¤ì¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¡¢º®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¤É¤Î¤¯¤é¤¤·§ËÜ¤Ë¡©
¹Åç¤«¤é¡Ö1½µ´Ö¤¯¤é¤¤¡£ÌÈµö¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¤È¡×¡ÖËå¤¬Ê¼¸Ë¤«¤éµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ï¤¤¤ï¤¤¤Ç¤¤ì¤Ð¡×
Ãæ¤Ë¤Ïµ¢¾ÊÃæ¤Ë¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤â¡Ä¡£
Ì¾¸Å²°¤«¤é¡Ö±«¤¬¿´ÇÛ¤Ç¡¢ÇîÂ¿¤Þ¤Ç¤¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ç¿Í¤ÎÍ§¿Í¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¡¢Î¾¿Æ¤Ë´é½Ð¤·¤Æ¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡×
JR¶å½£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Æü¸áÁ°¤Î¶å½£¿·´´Àþ¤ÏÇîÂ¿¹Ô¤¤Î»ØÄêÀÊ¤Ê¤É¤ÇËþÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊØ¤â¤¢¤êº®»¨¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¤ê¤Î¥Ôー¥¯¤Ï8·î16Æü(ÅÚ)¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
