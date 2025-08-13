【セガ 8月オススメセール】 8月13日～8月27日 開催

セガは、「セガ 8月オススメセール」をPlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて開催している。期間は8月27日まで。

本セールは、PS Storeおよびニンテンドーeショップにて販売されている一部プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売するというもの。

セールでは、再びどん底から這い上がる男・春日一番と、人生最期の戦いに挑む男・桐生一馬という2人の主人公が繰り広げるドラマを描いたRPG「龍が如く８」が60%オフで登場。また、かつて最凶の極道と恐れられた真島吾朗が失った記憶と財宝を求め大海原を巡る「龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii」は30%オフで提供される。

アトラスからは、オリジナルの良さをそのままに、ゲーム体験をさらに快適にした「『ペルソナ３ リロード』デジタルプレミアムエディション」が56%オフ、過去・未来の時を超えて13人の少年少女の群像劇が描かれる「十三機兵防衛圏」も特別価格でラインナップされている。

なお、ストアごとに開始時期や価格が異なることがある。また、タイトル販売価格がセール価格になっているか、購入時に必ず確認してほしい。

□ダウンロード版セール特設ページ

セール対象タイトル（一部）

PS5/PS4「龍が如く８」

セール期間：8月27日23時59分まで

価格：9,680円→3,872円（60%オフ）

□PS Store「PS5/PS4『龍が如く８』」のページ

PS5/PS4「龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii」

セール期間：8月27日23時59分まで

価格：6,930円→4,851円（30%オフ）

□PS Store「PS5/PS4『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』」のページ

PS5/PS4「ペルソナ３ リロード」デジタルプレミアムエディション

セール期間：8月27日23時59分まで

価格：15,730円→6,921円（56%オフ）

□PS Store「PS5/PS4『ペルソナ３ リロード』デジタルプレミアムエディション」のページ

PS4「十三機兵防衛圏 ウェルカムバリューパック」/Nintendo Switch「十三機兵防衛圏」

セール期間：PS4版 8月27日23時59分まで/Switch版 8月26日23時59分まで

価格：7,678円→3,839円（50%オフ）

□PS Store「十三機兵防衛圏 ウェルカムバリューパック」のページ

□ニンテンドーeショップ「十三機兵防衛圏」のページ

(C)SEGA

(C)ATLUS. (C)SEGA