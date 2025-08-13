Åì³¤ÃÏÊý¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¶õÌÏÍÍ¡Ä·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤â ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï³ÆÃÏ¤Ç33¡î¤Û¤É¤Ë °¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦´ôÉì¡¦»°½Å¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¡Ê8/13 Ãë¡Ë
¤¤ç¤¦¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¶õÌÏÍÍ¤¬Â³¤¡¢·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅì³¤ÃÏÊý¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¶õÌÏÍÍ¡Ä·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤â ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï³ÆÃÏ¤Ç33¡î¤Û¤É¤Ë °¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦´ôÉì¡¦»°½Å¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¡Ê8/13 Ãë¡Ë
Àµ¸áÁ°¤ÎÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¤¹¡£¸ü¤¤±À¤¬¹¤¬¤ê¡¢»þ¡¹¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤È±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï31.3¡î¡¢¼¾ÅÙ¤Ï63¡ó¤Ç¡¢Ä«¤«¤é¾ø¤·½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Ï¸á¸å¤âÆüº¹¤·¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÆÞ¤ê¶õ¤ÎÂ³¤¯½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ôÉì¸©¤ä»°½Å¸©¤Ç¤Ï½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¡¢»°½Å¸©ÆîÉô¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï³ÆÃÏ¤Ç33¡î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»°½Å¸©¤Ë¤ÏÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎäË¼¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤Ç²á¤´¤·¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¡¢±öÊ¬¤òÊäµë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú½µ´ÖÍ½Êó¡Û
¤³¤ÎÀè¤Î°ì½µ´Ö¤Ï½ê¡¹¤Ç±«¤Î¹ß¤ëÆü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸Å²°¤ä´ôÉì¤Ç¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯ÌÔ½ëÆü¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Íè½µ¤ÏÂÎ²¹¤òÄ¶¤¨¤ë½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ú¤Â³¤Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£