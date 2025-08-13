「ならそうなるかぁ」娘の返しがミルクボーイすぎる親子の会話に5.7万いいね「一番心に響く」「家族皆さんに幸あれ！」【ママリ】

核心をついた質問に父焦る…！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、shu izumi(子どもの生活習慣研究者)(@shu_izumi1983)さんの投稿です。shu izumiさんと娘さんの間で交わされたやりとりが話題を集めていましたのでご紹介します。

ある日、shu izumiさんの娘さんがふいに口にした質問。パパは思いつく限りの説明を娘さんに向けていろいろしてみたものの…納得してくれず。そんな娘に思いきって放った言葉は…。「家族って良いな～」と思えるステキなお話だったのです。

小5娘から「なんでパパはママに優しいし色々やってあげるの？」と聞かれたので、パパの方が体力があるからとか色々言っても納得しないから「結婚式でママを幸せにするって約束したから」と言ったら「ならそうなるかぁ」とミルクボーイの漫才みたいに納得してくれた。こんな会話はなんぼあっても良い。

「結婚式でママを幸せにするって約束したから」とさらりとカッコ良い一言をいってのけたパパに、娘さんは、「ならそうなるかぁ」とまるで漫才のように返したそうです。何気ない会話に思えますが、そこには親子の信頼と愛情、ユーモアがあふれていることを感じさせてくれますよね。



この投稿には「「約束したから」、シンプルで一番心に響きますね。こんな会話、本当に宝物ですね。」「約束守る大事。守れるパパさんカッケー！家族皆さんに幸あれ！」といったリプライがついていました。 「こんな会話はなんぼあっても良い」親子のステキなやり取りの投稿でした。

