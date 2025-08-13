「浮気現場に遭遇したような」ウミガメ飼育員“まさかの回答”が34万いいね「昼ドラ展開すぎて笑った」【ママリ】

「浮気現場に…」ウミガメ飼育員の回答に34万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような楽しいエピソードをどうぞごらんください。

道の駅ウミガメ公園(@umigame_kouen)さんの投稿です。犬や猫は飼い主を認識し、懐いてくれますが、ウミガメの場合はどうなのか気になりますよね。





三重県にある「道の駅ウミガメ公園」では、来場者から「カメは飼育員さんを認識して懐くのか？」という質問が来たそう。すると、飼育員さんは意外な回答をしていました。毎日お世話をしてくれる飼育員さんのことですから、当然認識してくれていると思いたいところですが…

©︎umigame_kouen

質問コーナー

飼育員の方によると、ウミガメは飼育員を認識して反応しているわけではなく、飼育員の制服と同じ色を着ている人は餌をくれる人だと認識しているといいます。飼育員ではない人に反応する様子を見ると「浮気現場に遭遇したような気持ちになる」という一文からは、見間違えらえてしまった飼育員の悔しさも感じられますよね。



この投稿に「癒やしーと思ったら嫉妬が始まって…」「大人すぎる表現」など回答を楽しんだ方の声が寄せられました。最後には飼育員さんの嫉妬心も垣間見えてきて、何だかドロドロとした昼ドラ展開になりましたね。



「道の駅ウミガメ公園」のXでは、ウミガメの写真・動画など飼育員からの愛が伝わる投稿もたくさん見られます。愛を持って接しているからこその回答なのでしょう。



動物園や水族館は見学するだけでも楽しいですが、質問コーナーも注目してみると思いがけず知識が広がり、よりいっそう楽しめそうです。

「払わなそうで草」PayPayの日本語表記に20万いいね

えいけい(@a_k_180)さんの投稿です。昨今ではあらゆるところで、英語表記の会社や商品を見かけますよね。なんとなく響きがかっこよかったり、印象に残りやすかったりします。



タッチ決済のひとつとして「PayPay」を一度は利用したことがある方もいるのではないでしょうか。赤と黒の目の引くロゴに、支払い時のペイペイ！という音が印象的ですね。



えいけいさんは、外国の方から見たPayPayはこんな感じかな…と日本語表記にしてみたそう。本来の目的とは逆の、払う気がなさそうなロゴに注目が集まりました。

ⒸA_K_180

外国人から見たPayPayってこんな感じなのかな

今から行く行くという言葉のような、嫌々「払う」と言っているように見えますね。Payは英語で払うという意味ですが、そのままロゴになるとかっこ悪く見えてしまうから不思議です。



この投稿には「めちゃくちゃ払うの嫌そうで笑う！」「街歩いてるときの看板とかあらゆるもので常に思ってる」といったコメントが寄せられていました。



パッとした見た目や響きは印象に残りやすいですが、よくよく考えると笑ってしまうような英語表記はあるのかもしれませんね。街の看板などで意識して探してみるのも面白いかも。思わず笑ってしまうユーモアあふれる投稿でした。

ゲーム機のパスワード解除には至らず！親子の攻防に10万いいね

ぺんたぶ(@pentabutabu)さんの投稿です。子どもがゲーム機やスマホを使う場合、利用時間やアクセスできるウェブサイトについて、見守り設定やスクリーニング設定をするのは大切なことですよね。ただ、子ども側もゲーム時間を長くしたいなどと思って、何とかその設定を潜り抜けようとすることが…。



ぺんたぶさんのお家でも、小学2年生の息子が使うゲーム機には利用時間などの設定をしていたそう。ある日、息子から意外な質問が出てきました。



その質問とは…？

小2のむすこが「パパの誕生日っていつだっけ？」と聞いてくるので答えたら、次は

「あ、ママのもいつだっけ？」と。

「急にどうしたの？」

「別に。なんでもないけど」



数秒後、ゲームの時間制限を設定してるアプリから【間違った暗証番号が２回入力されました】の通知が届いてむすこの意図に気づく。

子どもは「自分がやりたいこと」に対しては、本当に素直ですよね。しかし、その行動はまだまだ未熟。実はやろうとしていたことが大人や親には筒抜け…という場合も多々あります。



この投稿には「お、賢いなぁ」「誰や悪知恵入れたやつ」「まてまだ推定無罪だ」といったリプライがついていました。



ぺんたぶさんはしっかりと、子どもに破られない暗証番号の設定にしていたので、今回は設定突破には至らず。親側の勝利となりました。



今回はゲーム機の見守り設定でしたが、最近は至るところで暗証番号の設定が必要な場合もありますよね。この投稿を見ても、やはり誕生日を暗証番号にするのは危険だなあと分かります。自分のセキュリティ情報について改めて見直したくなる投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）