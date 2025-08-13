½ªÀï¤Î£²ÆüÁ°¤Ë¡¡Ä¹Ìî¶õ½±¤«¤é80Ç¯¡¡91ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬Åö»þ¤ò¸ì¤ë¡Ö¿¿¤ÃÀÖ¤Ê²ÐÃì¤¬¡Ä¶²ÉÝ¤Ç¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ôÀïÁè¤Îµ²±
½ªÀï¤Î2ÆüÁ°¤Ëµ¯¤¤¿Ä¹Ìî¶õ½±¤«¤é80Ç¯¡£Ä¹Ìî»Ô¤Ç13Æü¡¢Ä¹Ìî¶õ½±¤ò¸ì¤ë½¸¤¤¤¬³«¤«¤ìÂÎ¸³¤·¤¿»ÔÌ±¤Ê¤É¤¬Åö»þ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ìî»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÄ¹Ìî¶õ½±¤ò¸ì¤ë½¸¤¤¡×¡£1985Ç¯¤«¤éËèÇ¯³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë½¸¤¤¤Ïº£Ç¯¤Ç40²óÌÜ¡£¤ª¤è¤½70¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¹Ìî¶õ½±¡×¤Ï¡Ö1945Ç¯¤Î8·î13Æü¡×¤ËÄ¹Ìî»ÔÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Èô¹Ô¾ì¤äÄ¹Ìî±Ø¼þÊÕ¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢»ÔÌ±¤Ê¤É¡Ö47¿Í¡×¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÌîÄÍ¤µ¤ó
¡Ö¿¿¤ÃÀÖ¤Ê²ÐÃì¤¬10¥áー¥È¥ë¤¯¤é¤¤¥¬ー¥ó¤È¿á¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤Æ¤½¤Î¸å ¿¿¤Ã¹õ¤Ê¹õ±ì¤¬50¥áー¥È¥ë¤¯¤é¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¶²ÉÝ¤Ç¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Â¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Àï¸å80Ç¯¡£¼ã¤¤À¤Âå¤ËÂÎ¸³¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á½¸¤¤¤ò³«¤¤¤¿ÃÄÂÎ¤ÏÃæ³Ø¹»¤ä¹â¹»¤Ç¤Î¹Ö±é²ñ¤òÄê´üÅª¤Ë³«¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£