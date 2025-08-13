º½Íø±¿ÈÂÁ¥¤È¥è¥Ã¥È¾×ÆÍ 50ÂåÃËÀ¤òµß½õ ¿´ÇÙÄä»ß
¡¡ÂçÊ¬¸©ÄÅµ×¸«»Ô¤Î²¹ç¤Çº½Íø±¿ÈÂÁ¥¤È¥è¥Ã¥È¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥è¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤¬ÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡13Æü¸áÁ°8»þ¤¹¤®¡¢ÂçÊ¬¸©ÄÅµ×¸«»Ô¤ÎÊÝ¸ÍÅç¤«¤éËÌÅì¤Ë2km¤Û¤É¤Î³¤¾å¤Ç¡Öº½ÍøºÎ¼è±¿ÈÂÁ¥¤È¡¢¥è¥Ã¥È¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¡×¤È±¿ÈÂÁ¥¤ÎÁ¥Ä¹¤«¤é³¤¾åÊÝ°Â½ð¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥è¥Ã¥È¤ÏÄÀË×¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÊ¬³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤·¤¿·ë²Ì¡¢50ÂåÃËÀ¤¬µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡º½Íø±¿ÈÂÁ¥¤ÏÁ´Ä¹65m¤Û¤É¤Ç5¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Á¥Ä¹¤Ï³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÅö»þ¤ÏÉ÷¤Ï¤ª¤À¤ä¤«¤Ç¸«ÄÌ¤·¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë