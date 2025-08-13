¡ÈSNS¤ÎÅê¹Æ¤ò¼Õºá¤·¤í¡ÉÃËÀ¤ËÅÚ²¼ºÂ¶¯Í×¤·¥¹¥Þ¥Û²õ¤·¤¿¤«¡¡ÃË2¿Í¤òÂáÊá
¡ÖSNS¤Îº£¤Þ¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤í¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤ÆÃËÀ¤ËÅÚ²¼ºÂ¤ò¶¯Í×¤·¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò²õ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°ñÌÚÍÛÂÀÍÆµ¿¼Ô¤È¾®Ìî¹ÒÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤È¤·5·î¡¢ÅÔÆâ¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢½»¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎX¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤í¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÃËÀ¤ËÅÚ²¼ºÂ¤ò¤µ¤»¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ËÆþ¤ì¤Æ²õ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ñÌÚÍÆµ¿¼Ô¤é¤ÏÃËÀ¤Ë¡ÖX¡×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÌµÍý¤ä¤ê¸À¤ï¤»¤Æ¡¢¾è¤Ã¼è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤¬Á´Íç¤ÇÅÚ²¼ºÂ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£