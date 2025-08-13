²¬»³¶õ½±¤Î±ê¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¤âÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿2ËÜ¤Î¥¨¥Î¥¡¡²¬»³»Ô¤¬ÀâÌÀ¤Î´ÇÈÄ¤òÀßÃÖ¡Ö¸åÀ¤¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡¡¡¡¡¡
Àï¸å80Ç¯¡¢ÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤ò¼¡À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£²¬»³¶õ½±¤Ç¾Æ¤±¤¿À×¤¬»Ä¤ë²¬»³¾ë¶á¤¯¤ÎÌÚ¤ËÀâÌÀ¤Î´ÇÈÄ¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾Æ°ÐÃÆ¤Ç¾Æ¤±¤¿ÉôÊ¬¤òÊ¤¤¤±£¤½¤¦¤È¡¢¼þ¤ê¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¶õÆ¶¤¬¤Ç¤¤¿¼ùÌÚ¤Ç¤¹¡£²¬»³¶õ½±¤Ç¾Æ¼º¤·¤¿²¬»³¾ë¤Î¤¹¤°Á°¤Ë¤¢¤ê¡¢±ê¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¤âÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¤Î¤¬2ËÜ¤Î¥¨¥Î¥¤Ç¤¹¡£
ÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤È¡¢¤¤ç¤¦¡Ê13Æü¡Ë²¬»³»Ô¤¬´ÇÈÄ¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶õ½±¤Ç»Ô³¹ÃÏ¤Î63%¤¬¾Æ¤±¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÌÚ¤¬80Ç¯¤ò¤«¤±¡¢º£¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²¬»³»ÔÊ¡»ã±ç¸î²Ý¡¡¹¯¾è½Ó¼ù¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÌÚ¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤í¤¦¤ÈÊ¤¤¤±£¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤ß¤Æ¡¢²¬»³¶õ½±¤ÎÈá»´¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
²¬»³»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÀïºÒ»ñÎÁ¡¦É¸ËÜ¤È¤·¤Æ¤â¤³¤Î¼ùÌÚ¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£