【お姉ちゃんの呪縛】「純粋に心配しているだけだよ？」だって私は優しい妹＜第16話＞#4コマ母道場
「きょうだい」におけるそれぞれの立場とは不思議なものです。自分で決めることができないのに、勝手に役割を押し付けられてしまった経験、ありませんか？ それに納得できないまま大人になってしまったら……？ 今回は「お姉ちゃんだから」という言葉を受け入れてきた女性が、「ママ」になることで自分の本当の気持ちに気付いていくお話です。
第16話 ミカコの気持ち：お姉ちゃんたら本当に仕方ない……
【編集部コメント】
あーーもう！！ 違う違う！！ と盛大に突っ込みたくなってしまいます。キョウカさんが神経質ではないんです。ミカコさんと実母さんが無神経なだけなんです。けれど無神経な人にデリケートな話をしても伝わらないだけなのかもしれません。そういう意味でも、やはり「距離を置く」という選択をしたキョウカさんは間違っておらず、ミカコさんと実母さんは余計なことをしないで、このままキョウカさんをそっとしておいてあげてほしいですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵
第16話 ミカコの気持ち：お姉ちゃんたら本当に仕方ない……
【編集部コメント】
あーーもう！！ 違う違う！！ と盛大に突っ込みたくなってしまいます。キョウカさんが神経質ではないんです。ミカコさんと実母さんが無神経なだけなんです。けれど無神経な人にデリケートな話をしても伝わらないだけなのかもしれません。そういう意味でも、やはり「距離を置く」という選択をしたキョウカさんは間違っておらず、ミカコさんと実母さんは余計なことをしないで、このままキョウカさんをそっとしておいてあげてほしいですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵