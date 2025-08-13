¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤Æ¤Í Áé¤»²á¤®¤À¤è¡×°µ´¬¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¡Ö¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡×21ºÐ½÷Í¥¤Ë¾Þ»¿¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡Ö¥á¥í¥á¥í¤À¤è¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×
ÀÖ¤¤¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤¿¤»
¡¡½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î°ÂÀÆÀ±Íè(21)¤¬°µ´¬¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î5Æü¸ø³«Í½Äê¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ö¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°ÂÀÆ¡£8·î12Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿±Ç²è¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¶â¤Î»É¤·¤å¤¦¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢ÀÖ¤¤¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤Æ¿ÈÄ¹166¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÈþµÓ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¡¡¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡09.05(Fri)¸ø³«¤Ç¤¹¡£¹¹¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¡Á¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤ÊÈþµÓÈþ½÷¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤À±Íè¤Ë¥á¥í¥á¥í¤À¤è¡×¡Ö¤¹¤´¤¯åºÎï¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤Æ¤Í Áé¤»²á¤®¤À¤è¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£