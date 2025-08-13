次期朝ドラ『ばけばけ』、高石あかり＆トミー・バストウのワンショットビジュアル公開【コメントあり】
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）が主演を務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（9月29日放送開始）のヒロインと夫のワンショットビジュアルが解禁された。
【写真】会見で号泣…朝ドラヒロイン決定を喜ぶ高石あかり
高石演じる「松野トキ」と、イギリス出身俳優トミー・バストウが演じる、トキの夫となる「レフカダ・ヘブン」のワンショットビジュアル。和室で正座したトキは、まっすぐとカメラに視線を向ける。薄暗い室内の中で下から光が入り、凛としながらもはかなさ漂う1枚。一方、ヘブンは逆光により顔に暗く影が落ちつつも、ニコリと笑みを浮かべた1枚に仕上がっている。撮影は、写真家の川島小鳥氏。ポスタービジュアルデザインは西澤和樹氏が手掛けた。
本作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪しい話好き”という共通点から次第に心を通わせていく。小泉八雲の妻・セツをモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
【コメント】
■高石あかり
小泉セツさんと八雲さんが実際に暮らしていた旧居や、今もなお当時の面影が残る松江の風景。トキとヘブンとして、2人が生きた道を同じようにたどりながら撮影させていただきました。そして、川島小鳥さんがその一瞬一瞬をフィルムに落とし込んでくださり、「この世はうらめしい。けど、すばらしい。」というキャッチコピーのような、はかなさと、ささいな幸せがあふれ出すビジュアル写真となりました。ぜいたくな時間をいただき感謝しています。
■トミー・バストウ
ヘブンは少し型破りなところがあるけれどチャーミングで、「カタコト」でも頑張って日本語を話そうとするなど周囲の人に好かれる人です。そういう彼の愛情深く、そしていたずらっぽい一面が、この写真から見えると思います。とてもリラックスした一日で、小鳥さんとの作業もすごく楽しかったです。あかりさんがいつもおもしろいアイデアを出してくれて、2人の関係性を自然に写真に表現することができました。みんなの「キュン」や「トゥンク」するような写真を撮りたいという気持ちが一つになっていて、それを一緒に形にしていくのが本当に楽しくて、仕上がりにも大満足です。
