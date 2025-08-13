»Ò¤É¤â¤Ç¤â¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¡Ä ºñ¼è¤¹¤ë¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¹ÔÆ°¤¹¤ë¡Ú¤Î¤Î¤«¤µ¤ó¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤ Vol.39¡Û
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ëºñ¼è¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¤Î¤Î¤«¤Ï¡¢Âç³Ø¤Ç¿·¤·¤¤Í§¤À¤Á¤òºî¤ë¤Î¤Ë¼ºÇÔ¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿Í¤ò¿®Íê¤Ç¤¤º¡¢Áê¼ê¤Î¸ü°Õ¤òÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢´Ø·¸¤¬¤®¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£½é¤á¤Æ¤ÎÈà»á¤â¡¢¤Î¤Î¤«¤¬¿©»ö¤Î»þ¤Ë1±ß¤Ç¤â¤¤Ã¤Á¤ê³ä¤ê´ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¼ø¶È¤ò¥µ¥Ü¤í¤¦¤ÈÍ¶¤¦¤¬ÃÇ¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤Î¤Î¤«¤«¤é¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¤ä°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä
¢£½õ¤±¤Æ¡Ä¡ª
¢£¥«¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤Ç¡¢¤Î¤Î¤«¤µ¤ó¤Ï¾®³ØÀ¸¤ÎÃË»Ò¿ô¿Í¤ËÁø¶ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÃË¤Î»Ò¤¬¥ì¥¢¥«¡¼¥É¤ò°ú¤¯¤È¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬ÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ¼«Ê¬¤Î¼å¤¤¥«¡¼¥É¤È¸ò´¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä!?
·ù¤È¸À¤¨¤Ê¤¤ÃË¤Î»Ò¤«¤é¥«¡¼¥É¤òÈ´¤¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Î¤Î¤«¤µ¤ó¡£
¤µ¤Æ¡¢¤É¤¦¤¹¤ë!?
(¤¢¤µ¤Î¤æ¤¤³)