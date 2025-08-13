ぐっさん・山口智充、“車好き”の父親が人生で初めて買った愛車を披露「山口家の1台目の車となります」
「ぐっさん」の愛称で親しまれるお笑いタレント・山口智充（56）が13日、自身のインスタグラムを更新。「あの頃シリーズ」と題し、父親が人生で初めて購入した、山口家のなつかしい愛車を披露した。
【写真】「山口家の1台目の車となります」“車好き”の父が人生で初めて買った車『三菱ミニカ』
「親父が初めて買った車『三菱ミニカ』が山口家の1台目の車となります」と説明し、車に乗る父親、車体の横でポーズを決める3歳の頃のあどけない自身が写った1枚の写真をアップ。
写真は、父親のルーツである長崎・五島列島に旅行に出かけたときのもので、家族4人で『三菱ミニカ』に乗り大阪から五島まで“車旅”をした思い出を紹介した。
「もちろんフェリーも使ってますが、ほとんど『下道で行った』と後に聞き、兄貴と二人、その親父の『行動力』と『バイタリティー』に感心しました！ そしてそのパワーは見習わなきゃいけないなぁと、、、」と父親に対し尊敬の念を抱くとともに、「あ！ 明後日から名古屋と大阪の仕事、自走で行きます！」と近況を報告。
「あっちこっち回りながら ま、これはしょっちゅうやってますけど、、、ってしっかり『車好き』『運転好き』は受け継いでましたね 距離的には全然ひよっこですけど」と、“車好き”という父親との共通点に愛おしさを感じている様子だった。
最後には「今度やってみたいなぁ、親父が走ったルートで五島まで！昔の軽にのって兄貴とふたり旅！っていう企画」とつづり、今後の車ライフを想像しながら期待に胸をふくらませていた。
