¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¤Î»´ÇÔ¤¬Â³¤¯¡ÈÂçºå¼«Ì±¡É¡£ÀÄ»³ÈËÀ²»²±¡µÄ°÷¡Ê£·£³¡Ë¤ÎÉÜÏ¢²ñÄ¹¼Ç¤¤ò¼õ¤±¡¢¾¾Àî¤ë¤¤»²±¡µÄ°÷¡Ê£µ£´¡Ë¤¬ÂåÉ½Âå¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£··î¤Î»²±¡Áª¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÂçºåÁªµó¶è¤Ç¸øÇ§¸õÊä¤¬ÍîÁª¡££±£¹£¹£¸Ç¯¤Î»²±¡Áª°ÊÍè¡¢£²£·Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂçºåÁªµó¶è¤ÇµÄÀÊ³ÍÆÀ¤òÆ¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯£±£°·î¤Î½°±¡Áª¤Ç¤â¾®Áªµó¶è¤Ç¤ÎÅöÁª¼Ô¤¬¥¼¥í¡£ÈæÎãÉü³èÅöÁª¤¬£±¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÂçºå¼«Ì±¡É¤Ï¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¤Î»´ÇÔ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡´üÉÜÏ¢²ñÄ¹¤Ï¡¢£±£±·î¤«£±£²·î¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¤ÎÉÜÏ¢Âç²ñ¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¾¾Àî¤ë¤¤»²±¡µÄ°÷¡Ê£µ£´¡Ë¤¬ÂåÉ½Âå¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Îµ¬Ìó¤Ç¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÏ¢¤Î²ñÄ¹¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¤¬²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤â¡¢¼¡²ó¤ÎÉÜÏ¢Âç²ñ¤Þ¤Ç¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£