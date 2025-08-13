お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が12日放送のBSテレ東「和田明日香のゆる宅飲み」（火曜後10・00）に出演。休養についてコメントした。

番組ホストの和田が「お休みありますか？」と質問。「取ってます。取るようにしてます」と大久保。「ちょっと前まではやっぱりガツガツもしてて、仕事も来るものはやろうみたいにしてたけど、もう体がもたない。で、体もたないと気持ちが落ちるから、全然楽しくなくて。テレビ出てる人って声でかいじゃない。声でかくてさ、凄いしゃべる。で、その隙間を縫ってしゃべんなきゃいけないって凄いことなのよ」と訴えた。

これに和田も「かかと浮いてないといけないじゃないですか」と話すと、大久保は「そんなことしなくていいから。そんなこと全然しなくていいポジションだから」と指摘。

和田は「ここでしゃべるとか、ある程度決まってると、決まってるんだけど全然入っていけない、どうしたらいいんだろう、汗汗みたいな。でも他の人の話の方が絶対面白いから別にいいか、言わなくていいかみたいな」と苦笑。大久保が「絶対そんなことない、絶対」と力を込めると、和田は「ダメなんですよね。でもほんと、大久保さんは職人芸だと思います」と称賛した。

さらに、愛知の実家へも「帰ってるのよ」と大久保。「親が80歳過ぎで、もう高齢ならではの悩みがしょうがないんだけど介護とかさ。そっちが今もうちょっとピーピーシャラシャラお祭り騒ぎになってきてね、帰ってますよ、今」と話した。