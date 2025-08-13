¡Ö²Ü°ÐÉÙ»Î¡×¤è¤®¤ëÎ®À±·²¡ÄËÌ³¤Æ»¥Ë¥»¥³Ä®¡¢¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹ºÂ¤ÎÊý³Ñ¤Ç
¡¡£³ÂçÎ®À±·²¤Î°ì¤Ä¡Ö¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹ºÂÎ®À±·²¡×¤¬£±£²Æü¿¼Ìë¤«¤é£±£³ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ¸«º¢¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Î®À±¤Ï¡¢±§Ãè¤òÉº¤¦¡Ö¤Á¤ê¡×¤¬¡¢ÃÏµå¤ÎÂçµ¤¤È¾×ÆÍ¤·¤Æ¸÷¤òÊü¤Ä¸½¾Ý¡£Î®À±¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÊü¼ÍÅÀ¤¬¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹ºÂ¤ÎÊý³Ñ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÌ¾¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¥Ë¥»¥³Ä®¤Ç¤Ï£±£²Æü¿¼Ìë¤Ë´ÑÂ¬¤µ¤ì¡¢¡Ö²Ü°Ð¡Ê¤¨¤¾¡ËÉÙ»Î¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍÓÄý»³¡Ê£±£¸£¹£¸¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î¾å¶õ¤Ë¡¢Çò¤¯µ±¤¯¸÷À×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
