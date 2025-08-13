¡Ö¤³¤É¤âÊ¿ÏÂ²»³Úº×¡×ÈïÇú80Ç¯¤òµ¡¤Ë³«ºÅ¡¡¹Åç¤ÎÃæ¹âÀ¸¤éÌó200¿Í¤¬»²²Ã¡¡
²»³Ú¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤´¤¦¤È¹Åç¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿²»³Úº×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤É¤âÊ¿ÏÂ²»³Úº×¡×¤ÏÈïÇú80Ç¯¤òµ¡¤Ë²»³Ú¤ÎÎÏ¤ÇÊ¿ÏÂ¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë12ÆüÌë¡¢½é¤á¤Æ³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹Åç¸ò¶Á³ÚÃÄ¤ÎÁ°²»³ÚÁí´ÆÆÄ¡¦²¼ÌîÎµÌé¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¡¦»Ø´ø¤Î¤â¤È¡¢¹Åç¤ÎÃæ¹âÀ¸¤òÃæ¿´¤ËÌó200¿Í¤¬ÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¸¥å¥Ë¥¢¥¦¥¤¥ó¥É¥ªー¥±¥¹¥È¥é¹Åç¡¡À¸ÅÄÁÕ¤µ¤ó¡Ê¹â2¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÊ¿ÏÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤é±éÁÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
²ñ¾ì¤Ç¤ÏÌó1000¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú2025Ç¯8·î13ÆüÊüÁ÷¡Û