¡ÖÎÉ¿´¤Ë½¾¤¤¿¿¼Â½Ò¤Ù¤ë¡×ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÆ¬ ½üÀÒÍýÍ³¤äÂ´¶È¾Ú½ñ¤Ë¼ÁÌäÁê¼¡¤°¡áÀÅ²¬¡¦°ËÅì»ÔµÄ²ñ
ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤òÄ´ºº¤¹¤ëÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Î6²óÌÜ¤Î²ñ¹ç¤¬8·î13Æü¡¢°ËÅì»ÔÌò½ê¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬½ÐÆ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï»ÔµÄ²ñ¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¡¢13Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿²ñ¹ç¤Ë½ÐÆ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã°ËÅì»Ô ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡ä¡Ö»ä¤ÏÎÉ¿´¤Ë½¾¤Ã¤Æ¿¿¼Â¤ò½Ò¤Ù¡¢²¿»ö¤â±£¤µ¤º¡¢¤Þ¤¿²¿»ö¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ç¤Ï¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¤ò½üÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤äÄó½Ð¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¤ëÂ´¶È¾Ú½ñ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ñ°÷¤«¤é¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã°Ñ°÷¡ä¡Ö¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡ã¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡¢°ËÅì»Ô ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡ä¡Ö¤¤¤Þ¸«Èæ¤Ù¤ë¤â¤Î¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ±¤¸¤È»×¤Ã¤ÆÌäÂê¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ï13Æü¤Î²ñ¹ç¤ÎÆâÍÆ¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¼¡¤Î²ñ¹ç¤Þ¤Ç¤Ë·ëÏÀ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
