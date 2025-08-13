元テニス・伊達公子さん、レアな浴衣姿が美しい ロマンスグレーのイケメン夫も登場
女子テニス元世界ランク4位の伊達公子さんが12日、自身のインスタグラムを更新し、レアな浴衣姿を公開。2022年に結婚した夫との仲睦まじい姿も披露している。
【写真】元テニス・伊達公子さん、レアな浴衣姿 ダンディなイケメン夫も（8枚）
普段、インスタグラムではテニスの練習風景や、仕事の報告が多い伊達さん。この日は涼しげな浴衣を着用して柔らかな笑みを浮かべた姿を公開した。プライベートで浴衣を着る機会があったようで、「浴衣もっと着たくなった。いろんな浴衣を見ながら帯を選んだりするのもまた楽しい！」と報告していた。「お着物は大好き」「一時期は自分で時間はかかるものの着ていた時期もあった」という伊達さん。久々の和装を楽しんだようだ。
次の投稿では、2022年に結婚した夫との仲睦まじい2ショットを公開。2人して笑顔の浴衣姿で「涼しげで夏を感じられる時間。彼はいつもスーツがほとんどだけど浴衣でお出かけはとても心地よかった！」と満足げにつづっている。
伊達公子さんは1970年9月28日生まれの54歳。「ライジング・ショット」の名手として1990年代に活躍し、グランドスラムシングルスベスト4、女子テニスのシングルスでは自己最高位は4位。1996年に一度引退しているが、2008年に現役復帰し、4大大会に挑戦し続けた。2017年に再度引退を発表。2022年に一般男性との再婚を発表した。
引用：「伊達公子さん」インスタグラム（＠kimiko.date）
