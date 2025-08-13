【映画ランキング】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』V4！ 220億円突破 歴代トップ6入り
8月8日〜10日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、週末金土日動員130万9500人、興収19億1900万円をあげ、公開から4週連続1位となった。8月11日までの累計では、動員1569万人、興収220億円を突破し、歴代興収ランキングでは『君の名は。』に続く、6位にランクインした。
2位は、スカーレット・ヨハンソン主演で｢ジュラシック｣シリーズの新章として公開された『ジュラシック・ワールド／復活の大地』が、初週金土日動員71万5000人、興収11億3300万円という高い稼働を見せ2位に初登場。8月11日までの4日間では動員98万人、興収15億3700万円となっている。
3位は、先週2位スタートを決めた『劇場版 TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』が、週末金土日動員39万7000人、興収5億5600万円をあげランクイン。累計では動員170万人、興収22億円を突破した。
4位は、シリーズ32作目となる『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』が、初週金土日動員36万3000人、興収4億5000万円をあげ初登場。11日までの4日間では、動員51万6000人、興収6億3300万円と好スタートを切った。
5位は、公開10週目を迎えた『国宝』。こちらは累計動員677万人、興収95億円を突破と、いよいよ100億円が見えてきた。
6位は、背筋による同名ホラー小説を菅野美穂と赤楚衛二のW主演で白石晃士監督が映画化した『近畿地方のある場所について』が初登場。7位には、ディズニー＆ピクサー最新作『星つなぎのエリオ』が先週の4位から3つ順位を下げた。
8月8日〜10日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』
第2位：『ジュラシック・ワールド／復活の大地』
第3位：『劇場版TOKYO MER-走る緊急救命室-南海ミッション』
第4位：『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』
第5位：『国宝』
第6位：『近畿地方のある場所について』
第7位：『星つなぎのエリオ』
第8位：『事故物件ゾク 恐い間取り』
第9位：『映画 仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者／映画 ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー 復活のテガソード』
第10位：『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』
