【ポケモンカード×UT】ユニクロで「紙製プレイマット」配布中。ピカチュウデザインが可愛い

ユニクロが展開するTシャツブランド「UT」と「ポケモンカードゲーム」、ゲームアプリ「Pokemon Trading Card Game Pocket」が初のコラボレーション。そのコレクションが、2025年8月11日に発売されました。

発売を記念して、8月11日からユニクロ店舗限定で「UT magazine特別号」を配布中です。

カードゲームに使える！

表面はコレクションにも登場するピカチュウのアートを大胆にプリント。UT特製ポケモンカードゲームプレイマット仕様になっているのもポイントです。ポケモンカードゲームをプレイする際に使用することができます。

裏面は、商品にもデザインされているヤドンとオムナイトを描いたイラストレーター2名のインタビューを掲載しています。

「UT magazine特別号」は各店舗なくなり次第終了です。

ポケモンUTコレクションは、ポケモンのイラストをあしらったデザインで、メンズ・キッズ向けサイズがあります。オンラインストアと全国のユニクロ店舗（※一部店舗を除く）で購入できます。なお、人気商品につき、1柄2点までの購入制限があります。また、ORDER＆PICKおよび店舗在庫検索はできません。

気になる人は「UT magazine特別号」とコレクションが気になる人は、ユニクロ店舗でチェックしてみて。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）