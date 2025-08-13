Ａｍａｚｏｎプライムビデオの婚活サバイバル番組「バチェロレッテ・ジャパン」の初代バチェロレッテを務めたモデルの福田萌子が、体型の悩みを明かした。

１２日までにインスタグラムを更新し「おしゃれな身体になる を、２０２５年残りの目標にします」と書き出す。「実は私は自分のことを『スタイルが良い』と思ったことがありません。むしろずっと『うまくいかない身体／ダサい身体』だと感じてきました」という。

自身が思うスタイルの良さとは、「“美しい骨格＋バランスよくついた筋肉と脂肪”この二つが揃（そろ）っていること」だという。サイズも公表し、身長１７６センチ、股下８９センチ、体重５２〜５５キロと告白。「数字だけ見れば『スタイルいいね』と言ってもらえたり、初めてお会いする方からもそう言っていただくことがあります。でも私はずっと、『どうしても身体がおしゃれに見えない』というコンプレックスを抱えてきました。筋トレをしても筋肉が付きづらい体質なのと、運動神経が悪く身体の使い方が下手で、より筋肉がつかなかったり。有酸素運動が好きだから脂肪が落ちて、厚みがなくカリカリな身体になったり」と感じているそうだ。

一見、スタイル抜群に見えるが…。写真を複数枚アップし「カリカリ体型で肋骨が開き、反り腰」「肩に力が入る癖があり首が短く見え、猫背気味」「肋骨はしまったけれど腕が棒のよう、副乳が気になりずっと巻き肩」などと具体的に気になる点を挙げた。

「探せばもっとあります。いつもはインスタに綺麗に撮れた写真を載せていますが、今日は自分への喝として“うまくいっていない瞬間”をシェアします」と掲載した理由を説明。「比べるのは昨日の自分。言い訳せずに、自分が納得できる『おしゃれな身体』を作ります。もしも『私も身体づくりを始めてみようかな』と思った方、ぜひ一緒に頑張りましょう！！２０２５年の終わりに満足した自分と出逢えるように」と呼びかけた。

福田は２０２３年１月に第１子出産を発表。お相手の存在も明かしていたが、同年９月にパートナーとの関係解消を報告した。