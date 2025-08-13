『ジョジョ』第7部アニメ制作状況 1話の音響作業終了でコンセプトは「ダンス ウィズ スティール ボール ラン」
テレビアニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』で音響監督を務める岩浪美和が13日、自身のXを更新。現在の制作状況について説明した。
【画像】ジョニィ＆ジャイロの2ショット！公開された『ジョジョ』7部の新イラスト
Xでは「ジョジョの奇妙な冒険 第７部 スティールボールラン１話の音響作業終わったよ。最高だぜ！」と報告。「音響のコンセプトは『ダンス ウィズ スティール ボール ラン』踊れるサウンドトラックだぜ！お楽しみに！オレ エミー賞の『音響賞』欲しいの どうすればいいの？w」と伝えている。
なお、9月23日にアニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』の新情報を解禁するイベントの生配信が決定しており、詳細は後日発表される。
シリーズ第7部となる同作は、19世紀末のアメリカが舞台で、史上初の乗馬による北米大陸横断レースを描いた物語。主人公ジョニィ・ジョースターは半身不随の元天才騎手で、謎のアウトロー、ジャイロ・ツェペリと協力関係を結び、レースを共に進む事になる。
巨額の賞金を巡ってせめぎ合う裏で、恐るべき陰謀が渦巻くレースとなっており、2人がゴールを目指す姿を描いている。原作漫画は2004年1月〜2011年4月にかけて連載されていた。
『ジョジョの奇妙な冒険』は、1987年より週刊少年ジャンプ（集英社）にて連載が始まった荒木飛呂彦氏の人気漫画が原作で、ジョナサン・ジョースターとディオ・ブランドーという2人の少年の出会いから始まるジョースター家の血縁と因縁を描いた大河作品。「人間讃歌」をテーマに、善悪を問わず恐怖を克服する精神、困難に立ち向かう勇気を描き、第1部から第9部まで部ごとに主人公が代替わりしていくという、独特の手法で描かれている。
コミックスのシリーズ累計発行部数は1億2000万部以上で、印象的なポージング、斬新な擬音、特徴的なセリフまわしと、そのオリジナリティ溢れる世界観は世界中で支持を集めており、ゲーム化、テレビアニメ化、実写映画＆ドラマ化もされる人気作品で、現在、漫画の第9部『The JOJOLands』が『ウルトラジャンプ』で連載されている。
■スタッフ情報
監督：木村泰大・高橋秀弥（『黄金の風』）※高（はしごだか）
シリーズディレクター：加藤敏幸（『ストーンオーシャン』『岸辺露伴は動かない』監督）
シリーズ構成：小林靖子（アニメ全シリーズ）
キャラクターデザイン・総作画監督：津曲大介（『ストーンオーシャン』『黄金の風』作画監督）
音楽：菅野祐悟（『スターダストクルセイダース』〜『ストーンオーシャン』)
音響監督：岩浪美和（アニメ全シリーズ）
アニメーション制作：david production（アニメ全シリーズ）
