西島秀俊、市川染五郎の現代劇ドラマ初挑戦秘話「蝶を追いかけてました」 自然に発する美しさも明かす
俳優の西島秀俊、歌舞伎俳優の市川染五郎が13日、都内で行われたAmazon MGMスタジオ制作の新ドラマシリーズ『人間標本』の制作発表会見に参加した。
【動画】西島秀俊、原作者・湊かなえからの熱烈称賛に思わず恐縮 市川染五郎の現代劇ドラマ初挑戦秘話「蝶を追いかけてました」
Prime Videoは、Amazon MGMスタジオ制作の新ドラマシリーズ『人間標本』を、12月19日からプライム会員向けに世界配信することを発表（全5話一挙配信）。本作は、『告白』、『母性』、『ユートピア』などの衝撃作で知られるベストセラー作家・湊かなえ氏が、デビュー15周年を記念して書き下ろした同名小説の実写ドラマとなる。“イヤミスの女王”と呼ばれる、湊氏が10年来温めてきた「親の子殺し」というセンセーショナルなテーマの映像化を手掛けるのは、『母性』（2022）でタッグを組んだ名匠・廣木隆一監督。主演は、西島、息子役として本作が現代劇ドラマ初出演となる染五郎が出演する。
穏やかな表情で狂気の犯行を独自するミステリアスな主人公、榊史朗役を演じるのが西島。数多の国際的評価を受けた『ドライブ・マイカー』（2021）をはじめ、国内外の話題作に出演しキャリアを重ねている。その息子、榊至役には、今年20歳を迎え“歌舞伎界のプリンス”との異名をとる染五郎が。本作が現代劇ドラマ初出演で、西島と“親子役”で初共演をする。
西島は「本当に見ごたえのある、最後まで先の読めない素晴らしいドラマが完成したと思っています」とアピール。染五郎は「今回、初めて現代劇ドラマに出演させていただきまして、役者としてとても新鮮で、そして濃密な撮影期間を過ごさせていただいた。ようやくこの日を迎えられたことをとても感慨深く、うれしく思っております」と心境を明かしていた。
父親役だった西島について染五郎は「本当に現場で父親として自然にナチュラルにいてくださった。変に距離感を作る感じではなく、本当に榊史朗、至の父親としてそこにいてくださった。だからこそ作品では描かれていない2人の共に親子として生きてきた過去がにじみ出るようなナチュラルな距離感が作れたのではないか」と振り返る。「本当に終始助けていただいた。ありがたい気持ちでいっぱいです」と感謝した。
一方、西島も染五郎に驚いたそう。「1本芯が通った美しさがあった。素晴らしい役者さんはいっぱいいますけど、本当に染五郎くんだけが持っている何か特別なものだなという風に感じた。今回の役も、そういう役。本人は美しさを無意識に発してると思うんですけれども、それをすごく感じました」と印象を明かす。そして「会見でもやっぱりすごくしっかりしていて、すごく大人の部分がある。あとものすごい純粋な子どもみたいな部分もある。（ロケ地の）台湾で本当に1人で蝶を追いかけていた（笑）。それを見ると、ものすごく子供だなと思う瞬間があった。みんなをケアする老成した部分と本当に純粋な部分が同居している。非常に魅力的な特別な俳優だなと思います。もっともっと現代劇にも出ていただいて、また共演したいなと思います」と呼びかけていた。
蝶に魅せられた榊史朗は、なぜ息子を含む6人の少年たちを「人間標本」にしたのか。その狂気の犯行の真相は複数の視点によって新たな真実へと姿を変えていく。耽美と狂気の世界観が融合し、禁断の物語が交錯する極上のミステリーサスベンスとなる。
会見には湊氏、廣木監督も参加した。
【動画】西島秀俊、原作者・湊かなえからの熱烈称賛に思わず恐縮 市川染五郎の現代劇ドラマ初挑戦秘話「蝶を追いかけてました」
Prime Videoは、Amazon MGMスタジオ制作の新ドラマシリーズ『人間標本』を、12月19日からプライム会員向けに世界配信することを発表（全5話一挙配信）。本作は、『告白』、『母性』、『ユートピア』などの衝撃作で知られるベストセラー作家・湊かなえ氏が、デビュー15周年を記念して書き下ろした同名小説の実写ドラマとなる。“イヤミスの女王”と呼ばれる、湊氏が10年来温めてきた「親の子殺し」というセンセーショナルなテーマの映像化を手掛けるのは、『母性』（2022）でタッグを組んだ名匠・廣木隆一監督。主演は、西島、息子役として本作が現代劇ドラマ初出演となる染五郎が出演する。
西島は「本当に見ごたえのある、最後まで先の読めない素晴らしいドラマが完成したと思っています」とアピール。染五郎は「今回、初めて現代劇ドラマに出演させていただきまして、役者としてとても新鮮で、そして濃密な撮影期間を過ごさせていただいた。ようやくこの日を迎えられたことをとても感慨深く、うれしく思っております」と心境を明かしていた。
父親役だった西島について染五郎は「本当に現場で父親として自然にナチュラルにいてくださった。変に距離感を作る感じではなく、本当に榊史朗、至の父親としてそこにいてくださった。だからこそ作品では描かれていない2人の共に親子として生きてきた過去がにじみ出るようなナチュラルな距離感が作れたのではないか」と振り返る。「本当に終始助けていただいた。ありがたい気持ちでいっぱいです」と感謝した。
一方、西島も染五郎に驚いたそう。「1本芯が通った美しさがあった。素晴らしい役者さんはいっぱいいますけど、本当に染五郎くんだけが持っている何か特別なものだなという風に感じた。今回の役も、そういう役。本人は美しさを無意識に発してると思うんですけれども、それをすごく感じました」と印象を明かす。そして「会見でもやっぱりすごくしっかりしていて、すごく大人の部分がある。あとものすごい純粋な子どもみたいな部分もある。（ロケ地の）台湾で本当に1人で蝶を追いかけていた（笑）。それを見ると、ものすごく子供だなと思う瞬間があった。みんなをケアする老成した部分と本当に純粋な部分が同居している。非常に魅力的な特別な俳優だなと思います。もっともっと現代劇にも出ていただいて、また共演したいなと思います」と呼びかけていた。
蝶に魅せられた榊史朗は、なぜ息子を含む6人の少年たちを「人間標本」にしたのか。その狂気の犯行の真相は複数の視点によって新たな真実へと姿を変えていく。耽美と狂気の世界観が融合し、禁断の物語が交錯する極上のミステリーサスベンスとなる。
会見には湊氏、廣木監督も参加した。