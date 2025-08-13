町田啓太、『グラスハート』オフショットで魅せる凛々しい姿「劇中よりかっこいい」「ぜんぶかっこいいし楽しそう」
俳優の町田啓太（35）が12日、自身のインスタグラムを更新。動画配信サービス「Netflix」で独占配信中のNetflixシリーズ『グラスハート』のオフショットを多数公開した。
【写真】「劇中よりかっこいい」オフショットで魅せた凛々しい町田啓太
劇中ではトップスターへと駆け上がっていくロックバンド「TENBLANK」のギター・高岡尚役として、佐藤健（ベース、ボーカル・藤谷直季役）、宮崎優（※崎＝たつさき／ドラム・西条朱音役）、志尊淳（キーボーディスト・坂本一至役）と共演した町田。現実世界でもメジャーデビューを果たしたことでも話題だ。
投稿では「オフショット〜」とつづり、真剣な表情でギターを弾く姿、凛々しいフェイスラインが際立つ横顔、長髪にタンクトップ姿で運転する姿など、さまざまな姿を披露している。
この投稿に志尊が「ぜーーーんぶかあいい」と反応したほか、ファンからは「今回のオフショ、ヤバすぎです」「ぜんぶかっこいいし楽しそうだし光合成最高」「劇中よりかっこいいオフショットって何〜」などとコメントが集まっていた。
