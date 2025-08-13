【オリコン】HANA「Blue Jeans」女性グループ史上初のV4達成 ミセスは史上2組目の通算3作が累積7億回突破【ストリーミング上位動向】
25/8/18付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2025年8月4日〜10日）では、1位〜11位までがすべて前週と同じ順位となった。
4月にメジャーデビューした7人組ガールズグループ・HANAの2ndシングル「Blue Jeans」（週間再生数1092.5万回／前週比14.9％減）が、4週連続で1位を獲得した。18/12/24付からスタートした同ランキングで女性グループが4週連続1位を獲得するのは史上初の快挙となった。
初登場した7/28付では女性アーティスト歴代最高記録および今年度最高となる週間再生数1978.4万回を記録。8/4付は1451.7万回、8/11付では1284.1万回、今週8/18付では1092.5万回と、大ヒットの目安と言われる週間再生数1000万回を4週連続で突破した。4週連続での週間再生数1000万回超えは自身初で、ILLITに続き女性グループ史上2組目。累積再生数を5806.6万回に伸ばした。同曲は、等身大の恋心を「Blue Jeans」と「古いスニーカー」に重ねて描いたHANA初のラブソングとなっている。
HANAはまた、4週連続で3曲同時TOP10入りも達成した。メジャーデビュー曲「ROSE」（週間再生数682.6万回／前週比9.1％減）は4週連続で3位となり、初登場1位から19週連続でTOP5をキープ。累積再生数を1億5533.2万回に伸ばした。3週連続8位の「Burning Flower」（週間再生数472.2万回／前週比14.2％減）は初登場1位から9週連続でTOP10をキープ。累積再生数を5607.0万回とした。
Mrs. GREEN APPLEは前週と同じく6曲同時TOP10入り。2位（前週2位）は「ライラック」（週間再生数898.4万回／前週比10.0％減）で、同曲の持つ「連続TOP3入り」歴代最長記録を67週連続に更新。累積再生数を7億880.3万回に伸ばした（詳細は後述）。
4位（前週4位）の「クスシキ」（週間再生数658.7万回／前週比11.7％減）は18週連続TOP5をキープし、累積再生数は1億6797.1万回。5位（前週5位）は、前週8/11付で2018年7月12日のリリースから7年で初のTOP5入りを果たした「青と夏」（週間再生数553.1万回／前週比11.9％減）がキープ。累積再生数を7億5297.6万回とした。
6位（前週6位）の「breakfast」（週間再生数549.4万回／前週比12.1％減）は累積再生数7486.0万回、7位（前週7位）の「ケセラセラ」（週間再生数511.9万回／前週比10.3％減）は累積再生数6億7835.8万回、10位（前週10位）の「ダーリン」（週間再生数458.0万回／前週比8.4％減）は累積再生数を1億9916.2万回とした。
9位（前週9位）のBE:FIRST「夢中」（週間再生数469.1万回／前週比7.1％減）は13週連続でTOP10をキープ。累積再生数は8583.2万回となった。
アーティスト別TOP500ランクイン総再生数、曲数ともに、不動の1位はMrs. GREEN APPLEだった。ランクイン数は32曲で、週間総再生数は9257.9万回（前週比14.0％減）を記録した。
総再生数2位（前週3位）は、back numberが1ランクアップ。新曲「幕が上がる」が前週116位→37位に急上昇するなどし、週間総再生数は3246.8万回（前週比0.2％減）を記録した。
3位（前週2位）のHANAは、今週付でもこれまでに配信リリースした5曲がすべてTOP30入りし週間総再生数は2907.0万回（前週比12.5％減）、4位（前週4位）はVaundyで同1977.5万回（前週比8.5％減）。5位（前週7位）は2ランクアップのOfficial髭男dism。新曲「らしさ」（詳細は後述）が牽引し、週間総再生数1689.6万回（前週比12.8％増）となった。
【節目トピックス】■Mrs. GREEN APPLE「ライラック」「ダンスホール」累積が7億回突破
Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」（2024年4月11日配信開始／累積再生数7億880.3万回）と「ダンスホール」（2022年5月24日配信開始／同7億54.6万回）の2曲が、8/18付で累積再生数7億回を突破した。
Mrs. GREEN APPLEの楽曲が累積再生数7億回を突破するのは、「青と夏」（2018年7月12日配信開始／累積7億5297.6万回）に続き通算3作目。同一アーティストが通算3作以上で累積7億回を突破するのは、YOASOBIに続き史上2組目となった。
なお、「ライラック」は登場70週目で累積7億回突破を記録。これは、Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」の80週を上回り、YOASOBIの「アイドル」（51週）に次ぐ歴代2位の速さでの達成となった。
■ちゃんみな「ハレンチ」通算2作目の累積2億回突破
ちゃんみなの「ハレンチ」（2021年9月24日配信開始）が、8/18付で累積再生数2億108.1万回となり、「Never Grow Up」（2019年7月19日配信開始／累積再生数3億207.3万回）に続き、通算2作目となる2億回を突破した。
同曲は、2022年に放送されたABEMAオリジナル恋愛番組『隣の恋は青く見える3』の主題歌。スランプに陥ったときに、自由な日々や音楽に通ずる人々を思って制作した楽曲で、自身がプロデュースを務めたオーディションプロジェクトの最終オーディション『No No Girls THE FINAL』では、現在はHANAのメンバーとして活躍するYURIが歌唱したことでも話題となった。
■SHISHAMO、「明日も」で自身初の累積1億回突破
SHISHAMO「明日も」（2017年2月22日配信開始）の累積再生数が1億12.1万回に達し、自身初となる1億回を突破した。同曲は、SHISHAMOが地元・川崎をホームタウンとするプロサッカークラブ「川崎フロンターレ」のホームゲームを観戦した際、宮崎朝子（Gt／Vo）がサポーターの応援に胸を打たれたことがきっかけで生まれた楽曲。日々奮闘しながらも、それぞれのヒーローを胸に抱いて懸命に日常を生きる人々の姿を綴った応援ソングとなっている。
【初登場トピックス】
■初登場最上位はヒゲダン約8ヶ月ぶり新曲「らしさ」
Official髭男dismの約8ヶ月ぶりとなる新曲「らしさ」（8月6日配信開始）が週間再生数は266.1万回を記録し、初登場最上位となる39位にランクインした。同日付の週間デジタルシングル（単曲）ランキングでは初登場1位を獲得している。
同曲は、俳優の松坂桃李と染谷将太らが声優を務める劇場アニメ『ひゃくえむ。』の主題歌。陸上競技の世界で「100m」という一瞬の輝きに魅せられた者たちを描いた物語にインスパイアされ、ボーカルの藤原聡が書き下ろした。葛藤や挫折に抗いながら立ち向かうすべての人へのエールとなる、心震わせる楽曲となっている。
■佐藤健らTENBLANKのデビューアルバム曲が7曲ランクイン
Netflixシリーズ『グラスハート』の劇中に登場するバンド「TENBLANK」（テンブランク）が、全世界でドラマの配信がスタートした7月31日にアルバム『Glass Heart』を配信リリースし、現実世界でデビューを果たした。TOP500には計7曲が初登場した。このデビューアルバムは、同日付の週間デジタルアルバムランキングで初登場2位となった。
TENBLANKは、佐藤健演じる孤高の天才音楽家でベース、ボーカルを担当する藤谷直季、宮崎優（※崎＝たつさき）演じる大学生の天才ドラマー・西条朱音、町田啓太演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、志尊淳演じる超音楽マニアの孤独なピアニスト・坂本一至からなる4人組ロックバンド。先行配信シングルとして、RADWIMPSの野田洋次郎が作詞を手がけた「旋律と結晶」を7月2日に配信リリースしていたが、全10曲入りのアルバム『Glass Heart』を7月31日に配信リリース、翌8月1日にはCDもリリースした。
最上位は前出「旋律と結晶」の初登場97位で週間再生数は154.5万回。ほかに、「MATRIX」「Glass Heart」「約束のうた」「永遠前夜」「シトラス」「君とうたう歌（feat.櫻井ユキノ）」が初ランクインし、この7曲の再生数は計658.5万回を記録。アーティスト別TOP500ランクイン総再生数で18位に飛び込んできた。
