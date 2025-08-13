こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した銀河「NGC 45」のクローズアップ。

くじら座の方向、約2200万光年先にあります。

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した銀河「NGC 45」（Credit: ESA/Hubble & NASA, D. Calzetti, R. Chandar; Acknowledgement: M. H. Özsaraç）】

画像右端近くにはNGC 45の中心がありますが、一般的な渦巻銀河の中心部分ほど明るく目立ってはいないようです。

その周囲には、ピンク色に輝く星形成領域が散らばる青い渦巻腕（渦状腕）が広がっています。

ESA＝ヨーロッパ宇宙機関によると、NGC 45は「低表面輝度銀河」に分類されています。名前の通り、表面輝度（ある面積あたりの明るさ）が低く、検出が難しいタイプの銀河です。

銀河といえば渦巻銀河や楕円銀河といったタイプが思い浮かびますが、低表面輝度銀河はすべての銀河の30〜60％を占める可能性があるといいます。

ハッブル宇宙望遠鏡に搭載されている高感度の観測装置は、銀河がどのようにして形成され、進化してきたかのプロセスを理解する上で欠かせない、こうした低表面輝度銀河の研究に役立てられています。

この画像は“ハッブル宇宙望遠鏡の今週の画像”として、ESAから2025年8月11日付で公開されています。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

