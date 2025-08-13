モデルの長谷川理恵（５１）が私服のタンクトップ姿を披露し、反響を呼んでいる。

１３日までにインスタグラムを更新し、「ＰＡＮＤＡ」とロゴが入ったグレーのタンクトップ、デニムのラフな私服を投稿。その上で「５１歳のタンクやばってボンから言われた！え、そなの？」と息子からつっこまれたことを明かした。

「オーバー５０、好きなもん着て好きなことして 年齢からの見た目を気にしてる時間などない それすらも自意識過剰か とらわれないがいいな〜」と思いをつづり、ストーリーズでも「オーバー５０になると 年齢とか恥じらいとかなくなんのよ」「着たいもん着てやりたいことやっちゃうのよ」と自虐的に記した。

この投稿には「綺麗」「カッコいい〜！！」「お似合いですよ」「理恵さん、全然かっこいい！自然体が一番」「鍛えた、いい身体してるよ」「年齢なんか関係ない」「筋肉美が美しいです」「さすがモデルさん」「いつまでも好きな格好でいてくださいね」などの声が上がっている。

長谷川は飲食店経営などを手がけるカフェ・カンパニー代表取締役社長の楠本修二郎氏と２０１２年６月に結婚し、同年１０月２９日に長男を出産した。