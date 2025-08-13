【App Store iPhoneゲームチャート】人気アニメ『東京リベンジャーズ』の“スマパチ”ゲームが1位に初登場（8/4〜10）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2025年8月4日〜10日）では、「無料ゲームチャート」1位に『[777Real]e東京リベンジャーズ』が初登場、「有料ゲームチャート」1位には『Minecraft』がランクインし、前週に続いて首位をキープした。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆人気アニメ『東京リベンジャーズ』の“スマパチ”ゲーム
「無料ゲームチャート」1位に登場した『[777Real]e東京リベンジャーズ』は、人気アニメ『東京リベンジャーズ』の“スマパチ”ゲーム。サミーネットワークスが運営するPC向けパチンコ・パチスロオンラインゲームのアプリ版で、319×LT直撃型、最高峰のRUSH継続率など、完全無欠全方位型フルスペックを忠実再現。感動の名シーンをはじめ、おなじみのキャラクターたちも登場する。
2位は『ブロックブラスト（Block Blast）』。ブロックゲームと頭脳パズルゲームを組み合わせたゲームで、操作はシンプルながらバックに流れる効果音やリズムも楽しい作品だ。同ランキングでは、上位常連となっている。
続く3位には、大都市におけるオカルトの探索をテーマにしたターン制ストラテジーRPG『新月同行』が初登場。プレイヤーは、超管局の隊長として異常災害を引き起こす超実体の根源に立ち向かうというもの。バトルはターン制で進み、仲間と連携して繰り出せる「超限スキル」を駆使しながら戦略的に勝利を目指す。
◆有料チャートでは、カイロソフトの新作『魔王城ものがたり』が2位に初登場
一方「有料ゲームチャート」1位の『Minecraft』は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
2位には、カイロソフトの新作『魔王城ものがたり』が初登場した。カイロソフトといえば、ドット絵がかわいらしいシミュレーションゲームを多くリリースしているが、それは本作も同じ。プレイヤーは、ダンジョンの運営者としてモンスターに餌を与え手懐けて仲間にして罠を開発、それらをダンジョンに配置して冒険者を迎え打つ。魔王城をより恐ろしく仕立て上げるのが本作の目的だ。
続く3位には『Minecraft』と同様、根強い人気をみせる『スイカゲーム-Aladdin X』がランクインした。ほかにも人気タイトルが上位に並ぶなか、今週は『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』（4位）、『ドラゴンクエストIV 導かれし者たち』（8位）が順位を上げた。
ランキングTOP10は「ORICON NEWS」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
