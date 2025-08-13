◇ナ・リーグ ブルワーズ14―0パイレーツ（2025年8月12日 ミルウォーキー）

ブルワーズは12日（日本時間13日）、本拠でのパイレーツ戦で打線が15安打14得点と大暴れ。連勝を11に伸ばした。

相手先発は両リーグトップの防御率1・94を誇る怪物右腕・スキーンズだったが、今のブルワーズには関係なかった。

初回、いきなりフリリックがスキーンズの直球を捉え、右翼スタンドへ9号先頭打者弾を放ち、先制パンチを浴びせた。

3回には2死一塁からコントレラスが適時二塁打で加点。4回もチュラングが12号ソロを放つと、フリリックも適時打で2点を追加。怪物右腕から4回までに4点を奪いノックアウトした。

その後も打線の勢いは止まらず、5回はイエリチが23号2ラン、6回にはボーンの13号3ランなどで6点を奪取。12―0と大量リードで迎えた8回はダービンが“野手登板”したパイレーツ内野手・トリオロから6号2ラン。終わってみれば5発を含む15安打14点で大勝した。

これで連勝は11まで伸び、貯金は31に。ナ・リーグ中地区2位・カブスがこの日、ブルージェイズに敗れたため、ゲーム差は7・5まで広がった。