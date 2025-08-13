お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が12日放送のBSテレ東「和田明日香のゆる宅飲み」（火曜後10・00）に出演。愛犬・パコ美ちゃんとの出会いを明かした。

大久保は「家に帰るとなかなかの孤独ですよ。こういう世界ってやっぱり人が常にいたりして、ちょっとチヤホヤ感もしてくれる時あるじゃない？家の1人が楽なんだけどね。うちパコ美ちゃんっていうワンコがいるからさ」。

番組ホストの和田が「パコ美ちゃん。動物病院ではパコちゃんなんですよね」と聞くと、「よくぞご存知。はい。やっぱさすがにパコ美さんとか呼ばれたら…」と大久保。「大久保パコちゃんってなんか薬袋にも書いてあるし。なんか診察室入ってくと、看護師さんとかが注射打つ時は“パコちゃんママの方見ようね”とか言って、私のほうに顔ぐいっと向けられて」と話した。

そのうえで「最初は抵抗あったのよ。“こんな茶色いブタを産んでません”と思いながら」とぶっちゃけ。「数週間でママになってますけどね、家だと。“ママんとこおいで”とか言って。“ママさっきそんなこと言わなかったよね”って真剣に怒ったりして。楽しいのよ。助けられてます」と笑顔。昔はすっごい飲み歩いてたんだけど、まあパコちゃん来る前はね。もう今は家でほんとに1人晩酌が一番楽しい」とした。

和田は「どこで出会ったんですか？」とパコ美ちゃんとの出会いについて質問。大久保は「これがロケでペットショップ回りをした時に、よくあるけど、犬飼いたいなあっていうのを聞きつけてくれた番組が“どうですか？”って。“もちろんあの命なんで買わなくてもいいんですけど、見に行くロケしましょう”って言ってくれて。私も、その時にワンちゃんも大好きで、生き物が好きなの。人間があんまり好きじゃないんだけどね。“飼いたいな、でも1人だしな、お留守番多いし”と思いながら44歳ぐらいまでかな。でも今飼わなかったら、より飼えなくなるし、そのロケをやっているときに、抱っこしちゃったんだよね。ダメだよ、抱っこしちゃったら」と苦笑いを浮かべた。

和田が「出会っちゃったんだ」と話すと、「出会った」と大久保。「抱っこしたら、私のこの腕にあごをちょんって乗せてね、うとうとし始めたのよ。もうだから帰っていいですか？パコ美ちゃんに会いたくなった」ともらしていた。