社会学者の古市憲寿氏（40）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。大物女性芸人の人柄を伝えた。

古市氏は「ハイヒールリンゴさんの誕生日会。とれたてっ のメンバーで」とコメント。今月9日に64歳の誕生日を迎えたお笑いコンビ「ハイヒール」リンゴを、カンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」の出演陣で祝ったことを明かした。

そして「リンゴさんはずっと、たまにすれ違うくらいの関係だったのですが、いつもその会ってなかった数ヶ月を一瞬で忘れさせてくれるようなひと」と告白。「いつでも話しやすくて、いつでも楽しくて、いつでも誰に対してもフラット」と、その人柄を伝えた。

また「この日はリンゴさんの誕生日なのに、みんなにおみやげまで用意してくれていました」と報告。「大阪のひとには東京駅限定、僕には大阪限定のお菓子をくれました 『東京のもの買ってきても『いつでも買える』って嫌味いわれそうで』と笑いながら。たしかに」とユーモアを交えた。

続けて「主催は青木源太くん」と、同番組でMCを務めるフリーの青木アナが開いたことを明かし、「どんどんいい番組になっていってるなあと思います。それにしても、ともすればフリーアナウンサーが嫌われがちな時代に、めちゃくちゃ現場に好かれているように見える。見えるだけなのか？」とツッコミも。

さらに番組進行役の同局アナウンサーについても「橋本和花子さん。いつもすごくちょうどいい役割に徹していて、プロだなあと思う」と感心。「というわけで、いい誕生日会でした あらためてリンゴさん、誕生日おめでとうございます」と祝福した。