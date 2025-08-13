陸上の世界選手権東京大会が９月１３日から東京・国立競技場を主会場として行われる。

開幕まで１か月となり、６月に日本陸上競技連盟会長に就いた五輪女子マラソン２大会連続メダリストの有森裕子氏（５８）が、地元開催の世界選手権への思いを語った。

世界の「超人」が集結する舞台。「注目選手だけでなく、先入観を持たずに視野を広く持って見てほしい」と語り、「マザー・オブ・スポーツと呼ばれる陸上。体を鍛えれば、こんなことができるんだと、シンプルに自分の体にも興味が湧くはず」と期待感を口にする。

自身は１９９１年世界選手権東京大会で、国際大会デビューを果たした。「調子が悪く、レース中のポジションも定まらなくて」と不完全燃焼の４位。ただ、苦い思い出だけではない。「途中で棄権した（８８年ソウル五輪金メダリストの）ロザ・モタ（ポルトガル）が沿道から応援してくれた。広い心を持って、敵でなく、競い合ってリスペクトし合う同士であるということを教わった」という。そんな輪が再び東京で広がることも期待する。

当時、日本代表への注目はマラソン一色。同世代が指導者となり、その教え子がトラックやフィールド種目で世界に通用するまでになった。「選手、組織の意識も３４年を経て良い方向に変貌（へんぼう）してきた。人間の進化、体の進化も見ている方に味わってほしい。選手も世界を感じてステップアップを図る機会になってほしい」と話す。

就任以来、「日常に溶け込むスポーツ」を掲げる。前回ブダペスト大会に続いての競技場外のステージでのメダルセレモニーも目玉の一つだ。「喜びや感謝は単に競技場の中にとどめるべきでない。陸上やスポーツはもっと社会とともにあるべきもの」といい、開かれた大会になることを願っている。（井上敬雄）