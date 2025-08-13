TBS NEWS DIG Powered by JNN

µ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë½±¤ï¤ì¤¿·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï¡¢8Æü¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÌÔ½ëÆü¡×¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÃÇ¿å¤·¤¿ÃÏ°è¤Çµë¿åºî¶È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°9»þ¤Î»þÅÀ¤Çµ¤²¹¤¬30¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÃÏÅÀ¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢¸©¤ÎÃæ±ûÉô¡¦ÈþÎ¤Ä®¤Ç¤Ï¡¢8ÃÏ¶è670¸Í¤ÇÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ä®¤Ï¤­¤Î¤¦¤«¤éÄ®Æâ4¤«½ê¤Ëµë¿å½ê¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤­¤ç¤¦¤âÄ«¤«¤é¿å¤òµá¤á¤ë½»Ì±¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·§ËÜ¡¦ÈþÎ¤Ä®¤ÎÄ®Ì±
¡Ö°û¤ß¿å¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ËÍê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÉÔÊØ¤Ç¤¹¡¢¥È¥¤¥ì¤¬¡×

Ä®¤Ï¡¢ºòÌë¤«¤éÃù¿å¥¿¥ó¥¯¤Ø¤ÎÁ÷¿å¤òºÆ³«¤·¡¢¤­¤ç¤¦Ãæ¤ÎÉüµì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º£²ó¤ÎÂç±«¤Ç·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï2¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¤¤¤Þ¤À2¿Í¤Î°ÂÈÝ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÁÜº÷¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·§ËÜ»ÔËÌ¶è¤Ç¤Ï¤­¤Î¤¦¡¢°ÂÈÝ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤Î¼Ö¤È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬°ìÃ×¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬Àî¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤­¤ç¤¦¤âÁÜº÷¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃËÀ­¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

°ìÊý¡¢·§ËÜ»ÔÆî¶è¤ÎÁÜº÷¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°¡¢¹âÎð¤ÎÃËÀ­¤È¤ß¤é¤ì¤ë°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï°ÂÈÝ¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÃËÀ­¤Î²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£