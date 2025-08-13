テクニカルポイント　ドル円　10日線、21日線近い

149.83　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
149.39　エンベロープ1%上限（10日間）
149.36　200日移動平均
148.77　一目均衡表・転換線
148.34　一目均衡表・基準線
148.05　現値
147.92　10日移動平均
147.91　21日移動平均
146.44　エンベロープ1%下限（10日間）
145.99　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
145.58　100日移動平均
145.31　一目均衡表・雲（上限）
145.11　一目均衡表・雲（下限）

ドル円は148円ちょうどを挟んでの推移。148円のすぐ下に10日線、21日線が控えており、ポイントとなっている。