テクニカルポイント ドル円 10日線、21日線近い
テクニカルポイント ドル円 10日線、21日線近い
149.83 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
149.39 エンベロープ1%上限（10日間）
149.36 200日移動平均
148.77 一目均衡表・転換線
148.34 一目均衡表・基準線
148.05 現値
147.92 10日移動平均
147.91 21日移動平均
146.44 エンベロープ1%下限（10日間）
145.99 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
145.58 100日移動平均
145.31 一目均衡表・雲（上限）
145.11 一目均衡表・雲（下限）
ドル円は148円ちょうどを挟んでの推移。148円のすぐ下に10日線、21日線が控えており、ポイントとなっている。
149.83 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
149.39 エンベロープ1%上限（10日間）
149.36 200日移動平均
148.77 一目均衡表・転換線
148.34 一目均衡表・基準線
148.05 現値
147.92 10日移動平均
147.91 21日移動平均
146.44 エンベロープ1%下限（10日間）
145.99 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
145.58 100日移動平均
145.31 一目均衡表・雲（上限）
145.11 一目均衡表・雲（下限）
ドル円は148円ちょうどを挟んでの推移。148円のすぐ下に10日線、21日線が控えており、ポイントとなっている。