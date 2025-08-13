「HDMI - USB-C コンバーター」の使用イメージ

銀一は、RØDE Microphonesの新製品として、カメラとPCやUVC対応デバイスを接続し、高画質なWebカメラとして活用できるコンパクトなキャプチャーデバイス「HDMI - USB-C コンバーター」を8月19日に発売する。価格は5,500円。

「HDMI - USB-C コンバーター」

最大1080p/60fpsで、映像をキャプチャ可能。例えば、ミラーレスカメラをノートPCに接続し、高画質な映像を活かしながらストリーミング、オンライン会議、プレゼンテーション、録画コンテンツ制作などに活用できる。

別売の「ロードキャスタービデオ」との組み合わせに最適化されており、HDMI出力対応カメラの映像をフルHD(1080/60p)で取り込むことで、ライブ配信や収録におけるビデオ品質を一段と向上させるという。

UVC対応機器全般との互換性を持ち、PCに限らず、さまざまなデバイスで高画質映像の取り込みが可能。

消費電力は15W、外形寸法は2.2×21.5×1.2cm(幅×奥行き×高さ)で、重量は32g。