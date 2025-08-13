Photo: はらいさん

重要なプライバシー&セキュリティ機能の1つ。

見た目だけでなく、中身も大幅に進化することが期待されているiOS 26。現在は開発者向けベータが配信されていますが、そのなかにはFaceTimeのビデオ通話中に服を脱ぎ始めると、通話が止まる機能が搭載されていたことが判明しています。

今回Apple（アップル）からiOS 26のパブリックベータ版を試す許可をいただいたため、実際にどう機能するのか把握すべく、できる範囲で試してみました。

センシティブな内容の警告に「FaceTime」と「共有アルバム」が追加

Image: はらいさん

Appleのセンシティブな内容の警告とは、画像や映像にヌードが含まれている可能性がある場合、ユーザーが閲覧する前に警告が表示されるというもの。

iOS 26では新たな該当アプリ/サービスとして、FaceTimeと共有アルバムが追加されていました。この機能は「設定」→「プライバシーとセキュリティ」→「センシティブな内容の警告」からオンにできます。

子ども向けの保護機能としては、コミュニケーションの安全性機能というものが存在し、iOS 26ではFaceTimeのビデオ通話中にヌードが検知されると、それに介入するとの説明書きが。

この介入とは、映像と音声が一時停止すると同時に、警告メッセージが表示されるものと思われます。

肌のチラ見せ、人物ではない裸体は検知されない？

真相を確かめるべく、iOS 26のパブリックベータ版をインストールしたiPhoneで、FaceTimeのビデオ通話を開始。

まずは男性筆者のTシャツを4〜5cmほど軽くめくり、服を脱ぐような動作と共に横腹を映してみましたが、ビデオ通話はそのまま続行。特に警告メッセージが表示される様子は見られませんでした。

Photo: はらいさん

続いて今度はミロのヴィーナスの画像を映しながら、ビデオ通話を試みることに。被写体に動きがないためなのか、映像や音声が一時停止したり、こちらも警告メッセージが表示されることはありませんでした。

ある一定の条件で検知される？

Appleはセンシティブな写真やビデオについて、「はだかの写真やビデオとは、ふつうは下着や水着でおおわれていて他人に見せてはいけないような体の部分が写っている写真やビデオのことです。」と説明しています。

そのため、iOS 26のFaceTimeでセンシティブな内容の警告として検知機能が作動するのは、ある一定の体の部分が写ったときに限るのかもしれません。

警告メッセージが表示されなかったのはベータ版だったから、という可能性もゼロではなさそうですが、仮にきちんと検知されたら、FaceTimeのビデオ通話で不快な映像を目にするリスクは激減するのかもしれません。どうかこの秋リリースの正式版では、しっかりと検知機能が作動することを願っています。

Apple iPhone 16 (128 GB) - ホワイト SIMフリー 124,800円 Amazonで見る PR PR

Source: Apple (1,2,3 )