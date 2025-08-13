9月19日よりヒューマントラストシネマ渋谷、TOHOシネマズ 赤池ほかにて全国公開される遠藤雄弥主演映画『男神』に出演する岩橋玄樹の本編映像と新場面写真が公開された。

本作は、2020年に「日本（美濃・飛騨等）から世界へ！映像企画」にて入選し、YouTube『怖い話怪談朗読』にて朗読され注目を浴びた八木商店の同名小説を原案に、オリジナルストーリーで映像化するファンタジーホラー。『ソローキンの見た桜』などの井上雅貴が監督を務め、愛知県日進市などが撮影地として協力した。

主演の遠藤は、失踪した息子を助けるため、正体不明の謎の「穴」へ入ることを決意する、建設会社の社員・和田勇輝を演じる。さらに、和田の妻で、巫女である夏子役を、元宝塚歌劇団雪組の男役のスターの彩凪翔、裕斗の姉・山下愛子を、本作の舞台となった愛知県日進市の出身に須田亜香里が務める。

岩橋が演じるのは、建設会社社長の息子で巨大建機を操る職人・山下裕斗。ニューヨーク留学を経て帰国した異色の経歴を持ち、困っている人には真っ先に駆けつける“人情派”の青年で異界へ通じる謎の“穴”を巡る騒動の中で、主人公・和田（遠藤雄弥）を支える重要な役割を担う。また、劇中では流暢な英語でのやり取りも披露する。

映画『男神』本編映像 公開された本編映像では、裕斗（岩橋玄樹）が、息子を救うため穴へ挑む和田を支えるべく、高所から作業員に的確な指示を飛ばす場面や、考古学者アーサー教授との流暢な英語でやりとりしている様子が映し出されている。

あわせて、泥まみれの作業着姿で重機を操縦する裕斗のカットや、クランクアップ時のメイキングショットなど8点の新場面写真も公開された。（文＝リアルサウンド編集部）