お笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃん（48）が11日放送されたテレビ朝日系「くりぃむナンタラ」（月曜午後11時45分）に出演。先輩芸人にブチ切れられたエピソードを告白した。

この日、同番組ではお笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃん（48）について「クロちゃんを知ろう」というタイトルで深堀りするクイズなどの企画を放送した。

クイズの正解などは、クロちゃんに毎日LINEで人生相談する仲というほど親しく、よく知るという元AKBのタレント福留光帆（21）が発表することになった。

「クロちゃんが思う人生で一番の失敗は？」というクイズが出され、福留は「（芸人の）結婚式でベロベロに酔っぱらって（よゐこ）濱口（優さん）にキレられた」と正解を明かした。

それを聞いたクロちゃんは、自らその状況を説明。「（同じ事務所の先輩芸人の）結婚式でベロベロに酔っぱらって、自分の好きな先輩だったから泣いたりとかわめいたりとかしちゃって、酔っ払いすぎて粗相しちゃったから、外のプールの椅子のところに座らされて、（濱口から）“お前、これ以上さわるな。しゃべるなよ。しゃべったら許さないからな！”って（キレられた）」と明かした。

さらに「僕、ベロベロに酔って…って言ってるけど、それを誘発させたのってコジマジックなんですよね」と言い訳を繰り返し、共演者らから一斉に「もうええねん！」と突っ込まれ、笑いを誘っていた。

結局後日、先輩のますだおかだ岡田圭右に連れられてクロちゃんは、濱口のところに謝りに行ったという。