今年もキタ！　ファミマの“ざっくり40％増量作戦”が大満足すぎた

みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。

ファミリーマートがさまざまな人気商品のお値段そのままに、ざっくり40％増量する「お値段そのまま でデカくてうまい!!ざっくり40％増量作戦」キャンペーンを8月5日から実施するとのことで、企画発表会に行ってきました！

「40%増量作戦」は、2021年のファミリーマート創立40周年にちなんでスタートし、大好評で今年で5年目を迎えたそう。

今年はファミチキ、お菓子、アイス、飲料に加えて、「ロースかつカレー」や、「ファミマ・ザ・ナポリタン」など40%増量作戦に初登場を含む全14種類を8/5,12,19と週替わりで発売します。

改めて40%増量作戦の商品の一部を並べてみると、どれもボリューミーすぎて、迫力がすごい……！

実際に通常商品とざっくり40％増量作戦の商品を並べてみるとこんな感じで、その差は明らか。

実際に天使のチーズケーキは、一口食べてみると、上品な程よい甘さが口いっぱいに広がります。ふわふわっとした優しい食感でおいしい！

ざっくり40％増量の商品は、友達と半分こするのにもぴったりのボリュームです。

ファミリーマートといえば、やっぱり欠かせないのはファミチキ。

普段からファミチキこよなく愛する私も、心から大満足なボリュームでした！

どの商品も無くなり次第終了なので、近くのファミリーマートへ急いで向かって、お気に入りのざっくり40％増量作戦商品を探してみてはいかがですか？

■キャンペーン概要

2025年8月5日から全国ファミリーマート約16,300店舗にて開催

※無くなり次第終了

（えりか）