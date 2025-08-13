2人に1人が「顔のニオイ（顔臭）」を気にしている!?　新たなケア「顔のニオイ対策」とは

ロゼットはこのほど、18〜49歳の男女1,000人を対象に「顔のニオイ」に関する意識調査を実施しました。

■気になるニオイのケア、よりパーソナルで多様な方向へ

近年、エチケットや身だしなみへの意識が高まる中、デオドラントアイテムや香水、ミストなどを活用して“ニオイ”をケアする習慣が広がっています。

特に、多くの人が気にしている体臭や口臭に加え、髪や頭皮、足、マスクの中など、よりパーソナルで多様なニオイのケアへの関心がさらに高まっています。

今や、人がまとう匂いや香りは、清潔感や印象を左右する重要な要素として、日常生活やビジネスシーンにおいても無視できない存在となっていると言えるでしょう。

こうした中、ロングセラー洗顔料「ロゼット洗顔パスタ」を発売する同社は、顔そのものや顔まわりのニオイに着目。これまであまり語られてこなかった「顔のニオイ（顔臭）」についての実態を明らかにするため、今回の調査を実施しています。

■8割以上が「自分のニオイ」を気にしているという事実！

今回の調査ではまず、「自分の体や顔などのニオイを気にしたことがあるか」を尋ねたところ、81.2％が「気にしている」と回答し、過半数を大きく上回る結果となりました。

さらに、「自分のニオイが他人にどう思われているか気になるか」という問いに対しても、79.6％が「気になる」と回答しています。

これらの結果から、多くの人が日常的に「自分のニオイ」を強く意識しており、ニオイを他者からの印象や人間関係に影響する重要な要素だと捉えていることがうかがえました。

■2人に1人が「顔のニオイ（顔臭）」を気にしている

続いて、「顔のニオイ（顔臭）を意識しているか」という質問に対しては、50.1％が「意識している」と回答し、2人に1人が体だけでなく顔のニオイにも関心を寄せていることがわかりました。

さらに、「“顔のニオイ”と聞いて、自分では気づいていないだけで実はニオイがしているかもしれないと気になるか」という質問に対しては、71.2％が「気になる」と回答しています。

この結果から、「顔のニオイ」に対しても潜在的な不安や関心を抱いている人が多数派であることがわかりました。

■「顔のニオイ」対策アイテムへの関心は、約8割

最後に、「顔のニオイ（顔臭）対策ができる洗顔料を使ってみたいか」と質問したところ、76.5％が「使ってみたい」と回答。これにより、これまであまり注目されてこなかった「顔のニオイ」のケアに対しても、具体的な対策アイテムへの高い関心とニーズが存在していることが示されました。

◇調査結果まとめ

今回の調査から、8割以上が「自分のニオイ」について気にしており、中でも「顔のニオイ（顔臭）」については実に半数となる5割の人が意識していることが明らかになりました。

また、「自分では気づいていないけれど、実は顔のニオイがしているかもしれない」と不安を感じている人も7割にのぼっており、顔のニオイに対する潜在的な関心の高さがうかがえます。

一方で、「顔のニオイ（顔臭）」ケアに対応した洗顔料を使ってみたいとの回答も8割弱と多く、具体的な対策アイテムのニーズも非常に高いことがわかりました。

こうした背景を受け、ロゼットではこの夏、”顔のニオイの元となる汚れに着目した洗顔料”を新たに発売。これまで見過ごされがちだった「ニオイ汚れ（皮脂や毛穴汚れ）」という新たな視点から、日々のスキンケアにアプローチしています。

■調査概要

調査名：「顔のニオイ」に関する意識調査

実施時期：2025年6月

調査方法：インターネット調査

調査対象：18〜49歳 男女1,000名

調査地域：全国

調査条件：洗顔料を週5日以上現使用者

ロゼットURL：https://rosette.jp/

（エボル）