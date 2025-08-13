画像はヤンマガWeb「ツノパンツ」のページ（https://yanmaga.jp/comics/ツノパンツ）より

【第4話】 8月13日公開

講談社は8月13日、ガチタロウ氏のマンガ「ツノパンツ」の第4話「おっぱい吸ってぇ♡」をヤンマガWebに公開した。

本作は、自殺によって地獄へ落ちてしまった青年・真人と、真人の担当になったエロカワな鬼の娘・ヨノコのコメディ。いじめることが大好きだが、いまいち非情になり切れないヨノコは真人を拷問することができるのか？

現在ヤンマガWebでは第6話までが無料で公開されている。

□第4話「おっぱい吸ってぇ♡」のページ

【あらすじ】

地獄へ堕ちた青年・真人が出会ったのは、人間を拷問することで快感を得るエロカワな鬼の娘・ヨノコだった。真人は彼女と一兆年かけて八つの大地獄にある拷問の名所を巡るという、ご褒美なのかもしれない拷問を受けることに…そんな真人が桃太郎の子孫で彼を拷問すると超絶頂が得られることが判明すると、ヨノコだけでなく地獄中の美女鬼にその存在を狙われることになって!? エロカワ鬼娘との桃色コメディ♡ 淫（イン）HELL!!!!