Âç¿¹ÆîÊþ¡¦ÁêÍÕ²íµª¡¦¾¾²¼Æà½ï¤é¡ÖÂçÄÉÀ×¡×¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È7¿Í¡¢Íá°á»Ñ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¹ßÎ× ´ÑµÒ¤É¤è¤á¤¯
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/13¡ÛÂç¿¹ÆîÊþ¡¢ÁêÍÕ²íµª¡ÊÍò¡Ë¡¢¾¾²¼Æà½ï¡¢°ËÆ£½ß»Ë¡¢¸÷ÀÐ¸¦¡¢ ±óÆ£·û°ì¡¢º´Æ£¹À»Ô¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¡ØÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤¤¤è¤¤¤èº£ÈÕ6ÏÃÊüÁ÷¡ª¥¥ã¥¹¥ÈÂç½¸¹ç¡ª²Æ¤ÎÂç´¶¼Õº×¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£7¿Í¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬Íá°á»Ñ¤ÇÅÐÃÅ¤·¡¢´ÑµÒ¤«¤é´¿À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁêÍÕ²íµª¡¢ÎÃ¤·¤²Íá°á»Ñ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¹ßÎ×
6ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ËÁÆ¬¡¢Âç¿¹¤¬ÎÃ¤·¤²¤ÊÍá°á»Ñ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤¬¡£¥É¥Þ¥éÆâ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¥ã¥¹¥È¤é¤¬Ê·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Íá°á¤òÃå¤¿ÁêÍÕ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¥¹¡¼¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÎÃ¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖTVer¡×¤Ç¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï¡¢900Ëü²ó°Ê¾å¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÁêÍÕ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤«¤é¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¡£¤Þ¤¿¡¢¾¾²¼¤Ï¡ÖºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç¤Ë2000Ëü²ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ä¡£¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡Ö¿ô»ú¤ÇÊ¬¤«¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤â´èÄ¥¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â´èÄ¥¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ØÁêËÀ¡Ù¡¢¡ØÆÃÁÜ9¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤·º»ö¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡È¿åÍË9»þ¡É¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÏÈ¤Ë¡Ø·º»ö7¿Í¡Ù°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¥·¥ê¡¼¥º¤¬»ÏÆ°¡£º£ºî¤Ï¡Ú¸½ÂåÁÜºº¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡Û¤Ç¤¢¤ëºÇÀèÃ¼¤ÎÉô½ð¤Ë½é¤á¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¡¢¡ÚSSBC¡Û¤ÎÃæ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡¢»¦¿Í¡¦¶¯Åð¡¦Êü²Ð¤Ê¤É¤Î¶§°ÈÈºá¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡ÈÁÜºº°ì²Ý¤òÀìÌç¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëÊÌÈÉ¡É¡¢¡ÚSSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Û¤È¤½¤³¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤Î³èÌö¡¢¤½¤·¤Æ¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁêÍÕ²íµª¡¢ÎÃ¤·¤²Íá°á»Ñ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¹ßÎ×
¢¡¡ÖÂçÄÉÀ×¡×¥¥ã¥¹¥È7¿Í¡¢Íá°á»Ñ¤ÇÅÐ¾ì
6ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ËÁÆ¬¡¢Âç¿¹¤¬ÎÃ¤·¤²¤ÊÍá°á»Ñ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤¬¡£¥É¥Þ¥éÆâ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¥ã¥¹¥È¤é¤¬Ê·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Íá°á¤òÃå¤¿ÁêÍÕ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¥¹¡¼¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÎÃ¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡×
¡ØÁêËÀ¡Ù¡¢¡ØÆÃÁÜ9¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤·º»ö¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡È¿åÍË9»þ¡É¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÏÈ¤Ë¡Ø·º»ö7¿Í¡Ù°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¥·¥ê¡¼¥º¤¬»ÏÆ°¡£º£ºî¤Ï¡Ú¸½ÂåÁÜºº¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡Û¤Ç¤¢¤ëºÇÀèÃ¼¤ÎÉô½ð¤Ë½é¤á¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¡¢¡ÚSSBC¡Û¤ÎÃæ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡¢»¦¿Í¡¦¶¯Åð¡¦Êü²Ð¤Ê¤É¤Î¶§°ÈÈºá¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡ÈÁÜºº°ì²Ý¤òÀìÌç¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëÊÌÈÉ¡É¡¢¡ÚSSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Û¤È¤½¤³¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤Î³èÌö¡¢¤½¤·¤Æ¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û