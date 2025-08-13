

秋に登場する予定のiOS 26。そのパブリックベータ版が現在配信中だ（筆者撮影）

【写真で見る】着信スクリーニング中の画面。相手が話したことが画面に文字として表示され、名乗ると通知される

次期iPhoneにも搭載されると見られる、iOS 26のパブリックベータ版が配信されている。同バージョンは、正式版に先立ち、一般のユーザーに使ってもらってバグなどの洗い出しをするためのもの。あくまでベータ版のため、トラブルが起こる可能性はあるが、最新OSをいち早く試してみたい人にはいい仕組みと言える。

iOS 26は、「Liquid Glass（リキッド・グラス）」と呼ばれるデザインを全面に取り入れているのが最大の特徴として知られる。ガラスのような半透明のパーツを多用して、背景が薄っすら透けて見える。平面的だったこれまでとは、ユーザーインターフェイスの見え方が一新しており、新鮮な気持ちでiPhoneを利用できるはずだ。

一方で、単に見た目が変わっただけでなく、iOS 26にはAIをより深く融合したコミュニケーション機能が数多く搭載されている。また、Apple Intelligenceも、スクリーンショットをVisual Intelligenceで検索できるようになるなど、使い勝手が増している。バッテリー管理も、より賢くなる。正式版に先立ち、見た目だけでは分からない、iOS 26の新機能を実際に試してみた。その実力をお届けする。

電話のわずらわしさが大幅に改善

デザイン面での刷新が注目を集めているiOS 26だが、機能面でも目新しいものが多数搭載されている。携帯電話から発展したスマホの中でもっともベーシックな機能のひとつである「電話」も、最新の技術で大きくアップデートされている。特に便利だと感じているのが、「着信スクリーニング」だ。

この機能は、文字通りかかってきた電話を選別（スクリーニング）するためのもの。連絡先に登録していない電話番号からの着信があった際に、いったんAIが電話を取り、どんな用件かを利用者に代わって聞き出してくれる。相手の回答は、随時画面上に文字として表示される。

着信した電話をAIが選別、迷惑電話対策に

便利なのは、相手が名乗って用件を伝えた場合のみ、画面上にそれが通知されるというところだ。実際に、もう1台のスマホからiOS 26のパブリックベータ版を適用したiPhoneに非通知で電話をかけてみたが、機械音声に用件を尋ねられた。自らの名前を名乗ったところ、iPhoneの着信音が鳴り、電話を受けることができた。



着信スクリーニング中の画面。相手が話したことが画面に文字として表示され、名乗ると通知される（筆者撮影）

非通知や知らない電話番号からかかってくる電話の中にも、重要なものがないとは限らない。これまでは、すべてに出るか、逆にすべてを着信拒否にするしかなかったが、着信スクリーニングはちょうどその中間。相手に合わせて、電話に出るかどうかを決めることが可能になる。

機械音声に驚いて電話を切られてしまうおそれはあるため、世間的にこの機能が広まる必要はあるが、こうした機能が一般的になれば、電話した際にまずはAI相手に名乗るということが“常識”になるかもしれない。迷惑電話に悩まされている人には、ありがたい機能と言えそうだ。

電話関連でもうひとつ便利なのが、「保留アシスト」。これは、相手の保留状態が終わったことを利用者に知らせるための機能だ。こちらも試しに別のスマホから電話をかけ、保留にしたあと、再開してみたところ、iPhoneがきちんとそれを検知して保留が終わったことが通知された。



保留アシストを使うと、相手が保留中にiPhoneを置きっぱなしにしておくことが可能になる（筆者撮影）

この機能があれば、コールセンターに電話した際に長々と待たされている間、iPhoneを常に耳に当てておく必要がなくなる。iOS 26では、利用頻度が高い割に意外と進化していなかった電話機能に大きくメスが入れられている。特にビジネス用に電話を活用している人には、ありがたいアップデートになりそうだ。

画面内の検索も可能になるVisual Intelligenceが便利

4月にiPhone 16シリーズなどに導入されたApple Intelligenceの中の機能のひとつが、Visual Intelligenceだ。これは、カメラで撮った画像をChatGPTやグーグル検索で処理するためのもの。カメラコントロールを長押しして起動し、ワンタップで呼び出すことができて便利な一方で、カメラで写せないiPhoneの画面内にあるものは調べることができなかった。

iOS 26では、このVisual Intelligenceに早くもアップデートがかかり、画面内の文字や画像に対応する。通常のVisual Intelligenceと同様、表示された画像を元にChatGPTに質問をしたり、グーグル検索で同じ商品を探したりといったことが可能。Androidに搭載されているグーグルの「かこって検索」に近いことができる。

このVisual Intelligenceの新機能は、スクリーンショットに統合されている。画面内に何か調べたいものがあった際には、とりあえずスクショをして、Visual Intelligenceを呼び出せばいいというわけだ。既存の機能に統合していることもあり、使い方に迷わないだけでなく、その機能が存在することに気づきやすいのがメリットになる。



スクショを取って、それをChatGPTやグーグルの画像検索にかけることができる（筆者撮影）

調べたいものが映った画面のスクショを取ったら、ChatGPTかグーグルの画像検索を呼び出す。通常のVisual Intelligenceと同様、左下の「質問」をタップするとChatGPTが、右下の「画像検索」をタップするとグーグルの画像検索が立ち上がる。SNSに投稿されていて、正確な商品名が分からないものを調べるときや、電子雑誌に載っていたものを通販サイトで買いたいときなどには、画像検索が特に役に立つ。

表示されているコンテンツの一部だけを調べたいときには、その部分を指でドラッグして選択することが可能だ。さらに、文字が表示されている際には、「要約」や「読み上げ」といったボタンも現れる。アプリによっては文字の一部を選択肢てコピペできないこともあるが、その際にも画面内を調べるVisual Intelligenceは活躍する。画面内まで調べられるようになったことで、利用頻度がさらに高まることは間違いない。

バッテリー節約の新機能や新アプリの「プレビュー」も



低電力モードよりも緩くバッテリーを節約する適応型電力制御に対応する（筆者撮影）

あまり大きく取り上げられていないが、iOS 26ではバッテリー関連にも新たな設定が用意されている。そのひとつが、「適応型電力制御」という新機能だ。これは、バッテリーの使用量が通常より多いかどうかをiPhone側が判断して、自動的に各種設定を変更するというものだ。

ディスプレイを少し暗くしたり、処理能力を落としたりすることで、よりバッテリーが長時間持つようになるという。iPhoneには「低電力モード」という節電のための機能が用意されているが、これを有効にすると、バックグラウンド処理や5G、iCloud同期などまで止まってしまう。かなり厳しい制限を加えて、バッテリーを延命するというのがこの機能だ。

これに対し、適応型電力制御はもう少し緩い処理を自動で加えるためのもの。使い勝手に与える影響は少ないため、バッテリーの持ちに困っている人は、設定しておいた方がいいだろう。iOS 26では「設定」アプリの「バッテリー」に「電力モード」という項目が用意されているため、ここをタップして「適応型電力制御」をオンにする。低電力モードも、この「電力モード」で設定できる。

また、Macに搭載されていた「プレビュー」というアプリも、iOSに搭載されるようになった。このアプリは、PDFを閲覧したり、簡単な編集を加えたりするためのもの。メールに添付されているPDFを開くときや、ファイルアプリに保存しておいたPDFを開くときに呼び出すことが可能だ。ページのカットや、文字の追加といった編集も行えて、編集作業がスムーズになる。



プレビューアプリは、PDFの簡単な編集に対応（筆者撮影）

デザイン変更に加え、新機能の追加にも注目のiOS 26

ほかにも、ウォレットアプリにオンラインのApple Payで購入した商品の追跡情報が表示されたり、写真アプリのレイアウトが大幅に変わって「ライブラリ」に素早くアクセスできるようになったりと、デザイン以外でもユーザーインターフェイスの大幅な変更や新機能の追加が多い印象だ。メッセージアプリにも、投票機能などが加わっている。

今回紹介した機能は、あくまでパブリックベータ版。正式版では詳細が変更になってしまったり、機能がなくなっていたりする可能性がある点には注意したい。気になった人は、自分で試すこともできる。バックアップを取っておくなど、事前の準備は必須になり少々手間はかかるため、決して万人向けというわけではないが、アップデートは簡単。一足先にiOS 26の世界を垣間見ることができる。

（石野 純也 ： ケータイジャーナリスト）