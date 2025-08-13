なにわ男子・大橋和也、いつも笑顔でいる理由＆「君がトクベツ」ライクレメンバーとの交流語る「non-no」特別版表紙登場
【モデルプレス＝2025/08/13】なにわ男子の大橋和也が、8月20日発売の雑誌「non-no」（集英社刊／以下ノンノ）10月号特別版表紙に登場する。
【写真】大橋和也、デコチュー＆壁ドンで迫る
10月号特別版表紙を飾るのは、なにわ男子の大橋。主演映画「君がトクベツ」のドラマ化が決定したことを記念した「やっぱり、大橋和也はトクベツ！」と題した特集では、いつも笑顔でいる理由や、撮影が終わった今も定期的に会っているという劇中グループ「LiKE LEGEND」メンバーとの交流、最近はじめた新たなルーティーンなど、多彩な質問に応えている。とじ込み付録の厚紙ピンナップは、「kawaii side」と「cool side」の両A面仕様となっている。
なお、今号の通常版と増刊表紙は乃木坂46の井上和が努めている。（modelpress編集部）
◆大橋和也「non-no」特別版表紙登場
