2025年、日向坂46にとって大きな出来事が相次いだ。14thシングル『Love yourself!』の活動をもって富田鈴花が、続く15thシングル『お願いバッハ！』をもって河田陽菜が卒業することを発表。けやき坂46（ひらがなけやき）時代からグループを支えてきた二期生の中でも、強い存在感を放ってきたふたりが、ほぼ同時期にグループを離れることになった。これは、ひとつの時代の幕が下り、新たな章が始まることを告げる出来事と言えるだろう。

ふたりの関係性を語る上で象徴的なのは、その役割の“対照性”だ。河田は控えめでマイペースなキャラクターながら、『日向坂で会いましょう』（テレビ東京系）では予測不能な発言や独特の間で笑いを生む“天然の仕掛け人”。ファンの間で“KAWADAワールド”と呼ばれるその感性は、2019年4月の番組初回から幾度も炸裂し、MCのオードリーを思わず笑わせる場面が何度もあった。企画中もどこかふわっとした佇まいを崩さず、淡々とした受け答えからふいに放たれるユーモラスな一言で空気を変える。2020年放送の「世間知らずちゃんの“はじめて”を温かい目で見守りましょう！」では、突然「話しかけんなクソが！」と笑顔で口にし、スタジオが爆笑に包まれた。また同年放送の「ひな川淳二の怪談ナイト」では、「あれは、8年前の秋頃だったでしょうか……秋頃だったでしょうか？」となぜか復唱。そうした瞬間は、意図して作られたものではなく、自然体から生まれたからこそ記憶に残る。

一方、富田はリアクションの豊かさとコメント力が光るメンバーだ。SHOWROOMでの配信を始めた初期から続く“パリピちゃん”というキャラクターをはじめ、ラップや、松田好花とのユニット・花ちゃんズなど、多彩な活動で存在感を示してきた。誰とでもすぐ距離を縮められる人懐っこさもあり、番組外でも先輩／後輩の垣根を越えて会話の中心にいることも多い。そうした人間関係の広さは、グループ全体の雰囲気作りにも貢献してきた。『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）で現役女性アイドル初の“鬼レンチャン達成”を果たした歌唱力は、音程の正確さだけでなく、曲ごとのニュアンスにも表れている。さらに、2023年のミュージカル『ヴィンチェンツォ』でのホン・チャヨン役では、ヒロインとして歌と芝居を融合させた表現力で観客を魅了し、存在感を確立させた。表情や動きを自在に操る柔軟性は、彼女が経験を積み重ね、自らの引き出しを広げてきた証だ。

『日向坂で会いましょう』での掛け合いに戻ると、河田は静かに座っているだけでも絵になる“間”の持ち主で、突拍子もない反応が笑いを誘う。富田はテンポよくコメントを挟み、進行をスムーズに保つ。両者の相互補完が、番組にテンポを生み出し、ファンにとって安心感のある空気を作り出していた。

卒業発表当日、河田はブログで「23歳を区切りにしようというのを自分の中で決めていました」「色んな人生を歩んでみたいな、なんて気持ちが増えていきました」と綴っている（※1）。その言葉には、これまでグループで過ごしてきた時間への感謝と、未知の世界への好奇心がにじんでいた。一方、富田は「お芝居」という明確な次の目標を口にし、新しい舞台への意欲で輝いていた（※2）。歩む道は異なるが、いずれも前向きで、日向坂46で培った自信と覚悟が感じられる選択だった。

このふたりの卒業は、グループにとって大きな意味を持つだろう。河田はグループ内の空気をやわらげ、冠番組を通じてその魅力をじわじわと広げてきた存在であり、富田は歌やラップ、舞台、MCなど多彩な活動でグループの名を外の世界へと届けてきた存在。方向性は異なるが、いずれも日向坂46の活動を支えてきた柱であり、その両方をほぼ同時に失うことは、残されたメンバーが彼女たちの役割を補わなければならないことになる。

だが、日向坂46は今、四期生と五期生の成長が著しい時期でもある。四期生は加入から2年で日本武道館3DAYSを成功させ、今年はぴあアリーナMM3DAYSも完遂し、その堂々たるステージングと一体感で観客を魅了した。正源司陽子は加入当初からセンターの素質を備えており、藤嶌果歩は華やかな佇まいと伸びやかなダンスでライブの空気を一変させ、すでにフロントメンバーとしての存在感を確立している。2025年に加入した五期生もまた、その勢いを加速させている。フレッシュさと吸収力を武器に、先輩たちの背中を追いながらも、自分たちの色を出すことを恐れない。パフォーマンス面では基礎の確かさと表現への貪欲さが目立ち、バラエティ番組やイベント出演でも、積極的に前へ出て新しい風を吹き込んでいる。

とはいえ、河田や富田のように、内と外の両面で長期的にグループを支える存在として育つには、恐らくもう一段階上の経験と時間が必要だ。冠番組での自然な掛け合いや、ライブでの軸となるパフォーマンス、さらには外部のフィールドで結果を残す経験の積み重ねが、グループの真の屋台骨となるためには欠かせない。

河田と富田の卒業は、“ハッピーオーラ”というグループの象徴的価値観を、次の世代がどう受け継ぎ、どのように自分たちの時代に合った形へと進化させるのか――そんな課題を突きつけている。しかし、それは同時に大きな可能性の扉でもある。ふたりが残した笑顔の記憶、ステージでの輝き、そして挑戦を恐れない姿勢は、これからのメンバーにとって確かな指針となるだろう。

日向坂46の物語は、まだ途上にある。主役はこれから何度も新たに生まれ変わり、そのたびに新しい風景が描かれていくはずだ。河田と富田が築いた揺るぎない土台の上で、次の世代がどんな色の“ハッピーオーラ”を広げていくのか。その未来は、きっとこれまでと同じように――いや、それ以上に輝いていくはずだ。

（文＝川崎龍也）