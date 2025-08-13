乃木坂46井上和「non-no」ソロ初表紙 飼い猫目線で捉えたストーリーも掲載
【モデルプレス＝2025/08/13】乃木坂46の井上和が、8月20日発売の雑誌「non-no」（集英社刊／以下ノンノ）10月号の通常版と増刊の表紙に登場。井上が同誌でソロ表紙を務めるのは、今回が初となる。
【写真】乃木坂46井上和、前髪ぱっつん姿が別人級
今号の通常版と増刊の表紙を飾るのは、同誌専属モデルで乃木坂46の人気メンバー・井上。4月号では同誌モデルとしても、グループのメンバーとしても先輩である遠藤さくらとのペアで初表紙登場となったが、今回念願のソロ表紙が実現した。
記念すべきW表紙のキーカラーは、乃木坂46でのサイリウムカラーである赤と白。中面のカバーガール特集は、通常版＆特別と増刊とで写真が異なるスペシャルな仕様となっている。通常版と特別版掲載のカバーガール特集「井上和のおふもーど。」では、編み物やお絵描きなど、リアルな井上の休日を覗いているようなフォトストーリーを展開。増刊では、井上の飼い猫目線で捉えたアナザーストーリー「井上和の気まぐれな休日」が掲載されている。
なお、同日発売の10月号特別版表紙は、なにわ男子の大橋和也が飾っている。（modelpress編集部）
「表紙というだけでもありがたいのに、ソロ初というタイミングで2種類のカバーを出せることが、本当に光栄だし、感謝の気持ちでいっぱいです。カバーガール特集でも編み物やお料理といった私の好きなことに焦点を当ててくださって、ノンノ編集部の皆さんの愛を感じましたし、今回の表紙でまた一つ、赤と白にまつわる素敵な思い出が増えました◆（※◆は正しくは「ハート」）」
